Plötzlich verschwanden Zehntausende Euro von ihrem Konto

Ein folgenschwerer Klick kostete eine Oberkärntnerin mehrere Zehntausend Euro. Als plötzlich hohe Geldbeträge von ihrem Konto verschwanden, alarmierte sie die Polizei.

Die 44-Jährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau bemerkte, dass mehrere Echtzeitüberweisungen von ihrem Bankkonto auf österreichische Konten durchgeführt worden waren – allerdings nicht von ihr selbst. Am Montag, 17. August 2026, erstattete sie deshalb Anzeige bei der Polizei.

Mehrere Zehntausend Euro weg

Der finanzielle Schaden ist enorm: Laut Polizei verlor die 44-Jährige mehrere Zehntausend Euro. Wie die Täter Zugriff auf ihr Konto erhielten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei geht derzeit allerdings davon aus, dass die Frau zuvor ihre Bankdaten auf einer Phishing-Website eingegeben hatte.