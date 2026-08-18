Auto falsch abgestellt – dann musste die Feuerwehr ausrücken

Da staunte ein Fahrzeugbesitzer in Brückl wohl nicht schlecht: Sein abgestelltes Auto machte sich am Montag selbstständig und setzte sich plötzlich in Bewegung. Am Ende musste sogar die Feuerwehr ausrücken.

Passiert ist das Ganze am Montag, 17. August, gegen Mittag. Wie die Freiwillige Feuerwehr Brückl berichtet, hatte der Besitzer sein Fahrzeug offenbar nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesichert. Das Auto setzte sich daraufhin selbstständig in Bewegung. Aus eigener Kraft ließ sich das Fahrzeug anschließend nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien. Die Feuerwehr wurde per Sirene zur Fahrzeugbergung alarmiert. Letztlich übernahm ein externer Abschleppdienst die Bergung. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Brückl stand auch die Polizeiinspektion Brückl im Einsatz.