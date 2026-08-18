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/ ©Freiwillige Feuerwehr Brückl
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Auto.
Die Feuerwehr Brückl musste am Montag wegen eines rollenden Autos ausrücken.
Brückl
18/08/2026
Weggerollt

Auto falsch abgestellt – dann musste die Feuerwehr ausrücken

Da staunte ein Fahrzeugbesitzer in Brückl wohl nicht schlecht: Sein abgestelltes Auto machte sich am Montag selbstständig und setzte sich plötzlich in Bewegung. Am Ende musste sogar die Feuerwehr ausrücken.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(91 Wörter)
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Passiert ist das Ganze am Montag, 17. August, gegen Mittag. Wie die Freiwillige Feuerwehr Brückl berichtet, hatte der Besitzer sein Fahrzeug offenbar nicht ausreichend gegen ein Wegrollen gesichert. Das Auto setzte sich daraufhin selbstständig in Bewegung. Aus eigener Kraft ließ sich das Fahrzeug anschließend nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien. Die Feuerwehr wurde per Sirene zur Fahrzeugbergung alarmiert. Letztlich übernahm ein externer Abschleppdienst die Bergung. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Brückl stand auch die Polizeiinspektion Brückl im Einsatz.

Das Bild auf 5min.at zeigt ein Auto.
©Freiwillige Feuerwehr Brückl
Das Auto rollte selbstständig vom Parkplatz.
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