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/ ©LPD/Michael Dietrich
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Diebe verschaffen sich mit Brecheisen Zugang über eine Tür.
Im Bezirk St. Veit kam es in der Nacht auf Samstag zu einem Einbruchsdiebstahl in der Gemeinde.
St. Veit an der Glan
18/08/2026
Einbruchsdiebstahl

Einbruch in Kärntner Gemeindeamt: Täter flohen mit Beute

Ein aufgebrochener Tresor und mehrere tausend Euro Beute: Im Gemeindeamt von St. Georgen am Längsee waren in der Nacht auf Samstag Einbrecher am Werk. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)
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Ungebetenen Besuch bekam das Gemeindeamt von St. Georgen am Längsee in der Nacht auf Samstag (15. August), wie die Polizei heute (18. August) bekannt gab: Bislang unbekannte Täter brachen in das Gebäude ein und machten sich dort an einem Tresor zu schaffen. „Es wurde der Standtresor aufgebrochen“, schildert die Polizei. Und der war gut gefüllt: Mit Bargeld in vierstelliger Höhe verschwanden die Einbrecher wieder. Wer hinter der Tat steckt, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

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