Wie viel Regen kommt heuer noch? So stehen die Chancen für Kärnten

Kärnten wartet dringend auf Regen – doch ein kräftiger Guss reicht längst nicht mehr aus. Wir haben nachgefragt, welche Mengen es jetzt bräuchte und ob der Herbst endlich die ersehnte Entspannung bringen könnte.

Österreich erlebt derzeit eine Trockenperiode historischen Ausmaßes. Auch Kärnten hat seit Monaten deutlich zu wenig Regen abbekommen. Besonders drastisch fällt die Bilanz in Teilen Oberkärntens aus. Wir haben bei der GeoSphere Austria nachgefragt, was heuer noch passieren müsste, damit sich die Lage in Kärnten wieder einigermaßen normalisiert.

In Kötschach-Mauthen fehlen 42 Prozent

Österreichweit waren die vergangenen zwölf Monate laut GeoSphere Austria die trockensten seit Beginn der Messungen im Jahr 1850. Für Kärnten wird für den Zeitraum vom 1. Jänner bis 12. August ein Niederschlagsdefizit von 21 Prozent ausgewiesen. Damit steht unser Bundesland österreichweit allerdings noch vergleichsweise gut da, auch wenn es schon ernste Konsequenzen der Trockenheit gibt. In Niederösterreich fehlen beispielsweise 43 Prozent, in Oberösterreich 42 Prozent und in Wien sowie dem Burgenland jeweils 39 Prozent. Wie groß die Unterschiede auch innerhalb des Bundeslandes sind, zeigen aktuelle Zahlen, die Meteorologe Alexander Hedenig von der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten nennt:

In Kötschach-Mauthen hat es über die letzten 365 Tage gesehen ein Niederschlagsminus von 42 Prozent gegeben im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt. Am Loiblpass waren es minus 30 Prozent, in St. Andrä 29 Prozent weniger.“

Genaue Prognosen nicht möglich

Die entscheidende Frage lautet nun: Wann kommt endlich ausreichend Regen? Eine verlässliche Antwort darauf ist Wochen im Voraus kaum möglich. „Wir haben Langfristprognosen, diese sind jedoch immer mit Vorsicht zu genießen. Numerische Modelle rechnen relativ genau für fünf Tage und grob für die nächsten 14, 15 Tage“, erklärt Hedenig. Darüber hinaus lasse sich zwar eine Monatsprognose erstellen, diese zeige allerdings nur einen groben Trend und könne deutlich von der tatsächlichen Entwicklung abweichen.

September könnte zunächst weiter zu trocken bleiben

Zumindest für den Beginn des meteorologischen Herbstes sind die Aussichten noch wenig vielversprechend. „Die erste Septemberhälfte schaut eher noch zu trocken aus“, so der Meteorologe. Danach gibt es zumindest vorsichtige Hoffnung. „Generell zeigen Modelle einen tendenziell verregneten Herbst an“, erklärt Hedenig. Ab Oktober könnten sich Niederschlagsgebiete wieder häufiger in Richtung Österreich verlagern. Ob das tatsächlich so kommt und wie ergiebig der Regen ausfällt, lässt sich derzeit aber noch nicht seriös sagen.

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Ein kräftiger Regentag würde nicht reichen

Nach der monatelangen Trockenheit bräuchte Kärnten ohnehin mehr als einen kräftigen Guss. „Es ist möglich, aber natürlich bräuchte es mehrere Niederschlagsereignisse“, erklärt Hedenig auf die Frage, ob ein Ausgleich des Niederschlagsdefizits heuer noch möglich sei. Günstig wären mehrere Tiefdruckentwicklungen, die über Italien in Richtung Kärnten ziehen und über einen längeren Zeitraum Regen bringen. „Dass 50 bis 100 Liter verbreitet kommen würden mit mehreren Niederschlagsereignissen, wäre schon notwendig“, so der Experte. Dann wäre die Niederschlagsbilanz zumindest „wieder halbwegs ausgeglichen“.

100 Liter Regen – aber nicht auf einmal

Wie viel tatsächlich fehlt, hängt stark von der jeweiligen Region ab. „Für die Ballungszentren müssen 50 bis 100 Liter fallen, Kötschach-Mauthen wären 200 Liter gut“, erklärt Hedenig. An anderen Messstationen sieht die Ausgangslage wiederum anders aus. Entscheidend wäre dabei, dass die benötigten Mengen nicht in Form eines einzigen Starkregenereignisses vom Himmel kommen. Für die ausgetrockneten Böden wäre eine Verteilung auf mehrere Regenphasen wesentlich günstiger. Hedenig bringt das gewünschte Szenario auf den Punkt: „100 Liter verbreitet in mehreren Schwüngen wäre das beste Szenario.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.08.2026 um 10:35 Uhr aktualisiert