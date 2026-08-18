Feuer in Friaul: Ersehnter Regen kam – doch die Wälder brennen weiter

Schon seit über einer Woche kämpfen Einsatzkräfte gegen die Waldbrände in Norditalien. Nun kam endlich Regen – allerdings zu wenig, um überall „Brand aus“ geben zu können. Doch es gibt Hoffnung.

Der ersehnte Regen ist gekommen – für ein Ende der Waldbrände rund um Tolmezzo hat er allerdings nicht gereicht. Während einige Feuer auf höher gelegenen Wiesen gelöscht werden konnten, kämpfen die Einsatzkräfte in den Wäldern weiter gegen Glutnester. Immerhin: Am Dienstag (18. August) müssen vorerst keine Löschflugzeuge Wasser aus dem Kärntner Weissensee holen.

20 Millimeter Regen – doch die Wälder brennen weiter

Seit mehr als einer Woche halten die Waldbrände in Friaul-Julisch Venetien die Einsatzkräfte in Atem. Am Montag kam schließlich Hilfe von oben – allerdings nicht genug für eine endgültige Entwarnung. Rund 20 Millimeter Niederschlag fielen laut Land Kärnten am Montag in den betroffenen Gebieten rund um Tolmezzo. Für die höher gelegenen Wiesenbrände war das ausreichend. In den Wäldern sieht die Situation jedoch anders aus: Dort kann weiterhin kein „Brand aus“ gegeben werden.

Feuerwehren nach wie vor im Einsatz

Die Einsatzkräfte arbeiten deshalb weiter an den Brandstellen und versuchen vor allem verbliebene Glutnester abzulöschen. Wie sich die Lage in den kommenden Tagen entwickelt, ist schwer abzuschätzen. Südwind und wieder sonniges Wetter könnten den Kampf gegen die Feuer erneut erschweren.

Kleiner Trost: Regen spülte Rauch aus der Luft

Eine spürbare Verbesserung brachte der Regen bei einem anderen Problem: Die Luftqualität rund um Tolmezzo hat sich erholt. In den vergangenen Tagen hatten massive Rauchschwaden die Region belastet. Zeitweise zog der Rauch sogar über die Grenze nach Kärnten und sorgte unter anderem im Raum Villach für starken Brandgeruch und einen regelrechten Schleier am Himmel. Die Schauer am Montag waren allerdings nur von kurzer Dauer. Am Dienstag zeigt sich rund um Tolmezzo laut Land bereits wieder die Sonne.

Heute keine Löschflüge zum Weissensee

Zuletzt unterstützte auch Kärnten die italienische Nachbarregion intensiv: Löschflugzeuge kamen täglich zum Weissensee, um dort Wasser für den Kampf gegen die Flammen aufzunehmen. Am heutigen Dienstag finden jedoch keine Wasserentnahmen am Weissensee statt. Ob die Löschflugzeuge bereits am Mittwoch wieder nach Kärnten kommen müssen, ist noch offen. Die friulanischen Einsatzkräfte wollen den weiteren Bedarf erst am Dienstagnachmittag bekannt geben. In den vergangenen Tagen war der Weissensee zu einer wichtigen Wasserquelle für den Großeinsatz geworden. Bis zum sechsten Einsatztag hatten Löschflugzeuge bei 31 Flügen insgesamt rund 168.000 Liter Wasser aufgenommen. Seit 13. August waren die Maschinen täglich zum See gekommen.

Gleich sieben Berge von Bränden betroffen

Von einer Rückkehr zur Normalität kann in Friaul ohnehin noch keine Rede sein. Das Land Kärnten nennt aktuell sieben von Bränden betroffene Berge: Monte Amariana, Monte Dobis, Monte Cozzarel bei Chiusaforte, Monte Festa, Monte Palavierte, Monte Cimacuta und Monte Nero. Die größte Brandfläche befindet sich weiterhin am Monte Amariana, wo bereits seit Tagen mit großem Aufwand gegen die Flammen gekämpft wird. Auch für die Bevölkerung bleiben die Auswirkungen spürbar. Evakuierungen sind weiterhin aufrecht, ebenso mehrere Straßensperren in den betroffenen Gebieten.

Hoffnung ruht jetzt auf Donnerstag

Nach der kurzen Regenpause richtet sich der Blick der Einsatzkräfte bereits auf die nächste Wetteränderung. Für Donnerstag wird eine Schlechtwetterphase erwartet, die deutlich mehr Niederschlag bringen könnte. Genau darauf hofft man nun in Friaul. Bis dahin gehen die Löscharbeiten weiter – und auch in Kärnten bleibt man in Bereitschaft, sollte erneut Löschwasser aus dem Weissensee benötigt werden.