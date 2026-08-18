Crash mit LKW: Autofahrer eingeschlossen und schwer verletzt

In der Gemeinde Millstatt kam es am Dienstag zu einem schweren Unfall. Ein LKW krachte in ein abbiegendes Auto. Für den Autolenker hatte der Unfall böse Folgen.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag (18. August) in Dellach am Millstätter See im Bezirk Spittal an der Drau. Bei der Ausfahrt auf die Millstätter Straße (B98) touchierte ein Lkw einen abbiegenden Pkw – mit schlimmen Folgen für den Autofahrer.

Lenker im Auto eingeschlossen

Die Feuerwehren Millstatt und Matzelsdorf rückten zur Unfallstelle aus. Vor Ort bot sich ihnen ein dramatisches Bild: „Der Pkw-Lenker wurde schwer verletzt und war im Fahrzeug eingeschlossen“, so die Feuerwehr Millstatt. Die Einsatzkräfte mussten hydraulisches Rettungsgerät einsetzen, um ihn aus dem Unfallwagen zu befreien. Anschließend übernahm das Rote Kreuz die Versorgung des Verletzten und brachte ihn ins Krankenhaus. Der Fahrer des Lkw blieb laut Feuerwehr unverletzt. Neben den Feuerwehren Millstatt und Matzelsdorf standen das Rote Kreuz, ein Notarztteam und die Polizei im Einsatz.