Verleger sucht „guten Geist“ für Schloss in Kärnten

Wer schon immer davon geträumt hat, sich um ein echtes Schloss zu kümmern, sollte jetzt vielleicht seinen Lebenslauf hervorkramen. Der österreichische Verleger Christian W. Mucha sucht Verstärkung für sein Schloss am Wörthersee.

Ein Leben im Schloss mit Park und sogar einem eigenen See: Was nach einem Märchen klingt, ist in Krumpendorf derzeit tatsächlich als Job zu haben. Verleger Christian W. Mucha sucht einen Kastellan für Schloss Drasing – und verspricht eine „höchst erfüllende Aufgabe“.

Was ist ein Kastellan? Ein Kastellan ist der Verwalter oder Aufseher einer Burg oder eines Schlosses. Früher war er im Auftrag des jeweiligen Herrschers unter anderem für die Verteidigung, Verwaltung und Versorgung einer Burg verantwortlich. Heute bezeichnet man damit meist Personen, die sich um die Betreuung und Verwaltung historischer Burgen und Schlösser kümmern.

Persönliche Gründe für die Suche

Der Grund für die Suche nach einem Kastellan ist durchaus persönlich: „Gestern habe ich realisiert, dass ich in ein Alter gekommen bin, wo die Bewirtschaftung von Schloss Drasing schön langsam zu beschwerlich für mich wird“, verrät Mucha vor wenigen Tagen auf Facebook.

Schloss, Park und See warten auf neuen Kastellan

Gesucht wird deshalb so etwas wie ein „guter Geist“ für Schloss Drasing. Dieser soll sich künftig um die Bewirtschaftung und Erhaltung des Schlosses kümmern. Dafür braucht es handwerkliches Geschick. Mucha wünscht sich eine verlässliche und tüchtige Person mit „grünem Daumen“, die außerdem eine gewisse Liebe zur Geschichte mitbringt. Schließlich endet das Aufgabengebiet nicht an der Schlosstür: Auch Park und See sollen betreut werden.

Kein Fulltime-Job

Ein klassischer Vollzeitjob soll die Stelle nicht sein. Mucha bietet eine Tätigkeit in Teilzeit oder gegen Leistungshonorar an. Für die Arbeit steht zudem ein Wirtschaftsfahrzeug zur Verfügung. Besonders interessant für Bewerber, die nicht gerade ums Eck wohnen: Auch ein Personalhaus ist vorhanden. „Wer schon immer ein Schloss erhalten wollte – hier ist die Gelegenheit, einen Lebenstraum zu realisieren“, wirbt der Verleger für die ungewöhnliche Stelle. Bewerbungen samt Lebenslauf und Foto nimmt Mucha per E-Mail entgegen.

Verleger und Schlossbesitzer

Christian W. Mucha ist seit Jahrzehnten eine fixe Größe in der österreichischen Medienlandschaft. Der gebürtige Wiener machte sich als Verleger einen Namen und steht unter anderem hinter dem Branchenmagazin „ExtraDienst“. Daneben brachte er im Laufe seiner Karriere mehrere weitere Magazine sowie Restaurant- und Shoppingführer auf den Markt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.08.2026 um 14:18 Uhr aktualisiert