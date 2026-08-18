Nach Auffahrunfall in Wolfsberg: Müllwagenfahrer war alkoholisiert

Nach einem Auffahrunfall in Wolfsberg wurde beim Fahrer eines Müllwagens eine Alkoholisierung festgestellt.

Für Alkohol am Arbeitsplatz gibt es laut Führung keine zwei Meinungen.

Für Alkohol am Arbeitsplatz gibt es laut Führung keine zwei Meinungen.

Am 10. August kam es gegen 6.45 Uhr im Wolfsberger Stadtteil Priel zu einem Auffahrunfall. Eine Lenkerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das LKH Wolfsberg gebracht.

Stadtwerke bestätigten Vorfall

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei soll, wie mittlerweile bekannt wurde, beim Fahrer des Müllwagens der Stadtwerke Wolfsberg eine Alkoholisierung über dem gesetzlich zulässigen Grenzwert festgestellt worden sein. Die Stadtwerke Wolfsberg bestätigten den Vorfall gegenüber der „Kleinen Zeitung“.

„Keine zwei Meinungen“

Der Arbeitgeber reagierte umgehend auf den Vorfall. Dem Mitarbeiter seien „im Rahmen der rechtlich möglichen Maßnahmen entsprechend schwerwiegende arbeitsrechtliche Konsequenzen gesetzt“ worden, hieß es seitens des Unternehmens. Sicherheit stehe an erster Stelle, wie Geschäftsführer Christian Schimik in Medienberichten unterstreicht: „Dazu gibt es für uns keine zwei Meinungen: Alkohol und Drogen haben am Arbeitsplatz und insbesondere beim Lenken unserer Fahrzeuge oder beim Bedienen von Maschinen keinen Platz.“ Ein derartiges Risiko stehe im Widerspruch zur Unternehmensphilosophie und wird keineswegs akzeptiert, heißt es.