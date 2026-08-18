Schwerer Unfall in Richtung Millstatt: Autofahrer im Wrack eingeklemmt

Schwerer Verkehrsunfall auf B 98 bei Dellach: Ein 74-jähriger Autofahrer wurde nach einer Kollision mit einem Lkw von der Feuerwehr befreit und schwer verletzt per Hubschrauber ins LKH Villach geflogen.

Ein 62-jähriger kroatischer Lkw-Fahrer war am Dienstag gegen 11:10 Uhr auf der Millstätter Bundesstraße (B 98) im Ortsgebiet von Dellach am Millstättersee in Richtung Millstatt unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 74-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Spittal an der Drau auf der Obermillstätter Landesstraße (L17) in Richtung Dellach.

Schwere Verletzungen

Im Kreuzungsbereich beider Straßen stießen die Fahrzeuge zusammen: „Der 74-jährige PKW-Lenker erlitt dabei schwere Verletzungen. Er musste von der Feuerwehr mit einer Bergeschere aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber ARA 3 in das LKH Villach geflogen“, schildern die Beamten der Landespolizeidirektion Kärnten.

Erheblicher Sachschaden

Während der Lkw-Lenker unverletzt blieb, entstand an beiden Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden. Die Freiwilligen Feuerwehren Millstatt und Matzelsdorf waren mit 20 Kräften im Einsatz.