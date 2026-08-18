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/ ©Fotomontage: 5 Minuten & Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt einen Polizisten von hinten und einen LKW.
Die Landespolizeidirektion berichtet über den Vorfall.
Millstatt
18/08/2026
Polizeimeldung

Schwerer Unfall in Richtung Millstatt: Autofahrer im Wrack eingeklemmt

Schwerer Verkehrsunfall auf B 98 bei Dellach: Ein 74-jähriger Autofahrer wurde nach einer Kollision mit einem Lkw von der Feuerwehr befreit und schwer verletzt per Hubschrauber ins LKH Villach geflogen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(140 Wörter)
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Ein 62-jähriger kroatischer Lkw-Fahrer war am Dienstag gegen 11:10 Uhr auf der Millstätter Bundesstraße (B 98) im Ortsgebiet von Dellach am Millstättersee in Richtung Millstatt unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 74-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Spittal an der Drau auf der Obermillstätter Landesstraße (L17) in Richtung Dellach.

Schwere Verletzungen

Im Kreuzungsbereich beider Straßen stießen die Fahrzeuge zusammen: „Der 74-jährige PKW-Lenker erlitt dabei schwere Verletzungen. Er musste von der Feuerwehr mit einer Bergeschere aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber ARA 3 in das LKH Villach geflogen“, schildern die Beamten der Landespolizeidirektion Kärnten.

Erheblicher Sachschaden

Während der Lkw-Lenker unverletzt blieb, entstand an beiden Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden. Die Freiwilligen Feuerwehren Millstatt und Matzelsdorf waren mit 20 Kräften im Einsatz.

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