„Wisst ihr was da los ist?“: Zahlreiche Einsatzkräfte ins Drautal alarmiert

Ein Aufgebot von Feuerwehr und Polizei steht derzeit im Drautal im Einsatz, wie eine Leserin der Redaktion schilderte. Laut Polizei handelt es sich um einen möglichen Arbeitsunfall. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

„Bei mir sind mehrere Feuerwehrauto vorbei gefahren und auch die Polizei“, schilderte eine Leserin aus dem Drautal gegenüber 5 Minuten am Nachmittag. Ebenso soll ein Hubschrauber dabei sein, wie sie schrieb.

Einsatz läuft noch

Nachgefragt bei der Landespolizeidirektion Kärnten konnte der Einsatz bestätigt werden: „Der Einsatz ist noch am laufen, es soll sich um einen Arbeitsunfall handeln“, schilderte Bezirksinspektor Matthias Kogelnig gegenüber der Redaktion. Weitere beziehungsweise genauere Informationen seien bislang allerdings noch nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.08.2026 um 15:27 Uhr aktualisiert