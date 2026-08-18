Prozess in Kärnten: Schuldspruch nach Messerangriff auf Ehemann

Am Landesgericht Klagenfurt wurde eine 50-Jährige wegen versuchten Mordes zu 13 Jahren Haft verurteilt. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Am Landesgericht Klagenfurt ist der Strafprozess gegen eine 50-jährige Kärntnerin zu Ende gegangen. Der Frau wurde zur Last gelegt, ihren Ehemann im vergangenen Dezember bei einem Streit in der gemeinsamen Wohnung mit einem Jausenmesser attackiert und durch Stichwunden in Brust und Bauchraum lebensgefährlich verletzt zu haben – wir haben berichtet.

Starke Alkoholisierung

Dem Vorfall ging laut Anklage eine Auseinandersetzung der Eheleute voraus. Zum Tatzeitpunkt waren beide Personen stark alkoholisiert, heißt es in einem Bericht der „Kronen Zeitung“: Ein im Verfahren erstattetes Gutachten attestierte der Angeklagten trotz der Berauschung Zurechnungsfähigkeit. Laut Verfahrensergebnissen beobachtete der minderjährige Sohn des Paares das Geschehen aus kurzer Distanz und bat seine jüngere Schwester, die Rettungskräfte zu alarmieren. Trotz des Versuchs der Mutter, den Notruf zu unterbinden, verständigten die Kinder die Einsatzkräfte und schlossen sich bis zu deren Eintreffen in einem Zimmer ein. Der Ehemann wurde auf der Intensivstation des Klinikums Klagenfurt notfallmedizinisch versorgt.

Ehe war langjährig konfliktbehaftet

Die Angeklagte bekannte sich vor Gericht nicht schuldig und verwies auf eine Bedrohungslage durch ihren Ehemann. Dem entgegen standen Schilderungen aus einer ersten Einvernahme nach der Tat, heißt es im Bericht der „Kronen Zeitung“. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung beschrieben die Ehe als langjährig konfliktbehaftet und durch Suchtprobleme belastet. Der Ehemann, der sich nach dem Vorfall in therapeutische Behandlung begeben hat, bat bei seiner Aussage als Zeuge um ein mildes Strafausmaß.

Urteil nicht rechtskräftig

Die Geschworenen entschieden auf eine Freiheitsstrafe von 13 Jahren wegen des Mordversuches, das Urteil ist nicht rechtskräftig. Es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.08.2026 um 16:38 Uhr aktualisiert