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Aktuell kommt es zu einer Sperre.
Kühnsdorf/Völkermarkt
18/08/2026
Sperre
Update-Artikel

Straßensperre in Kärnten: Schwerer Unfall erfordert Hubschraubereinsatz

Auf der B82 Seeberg Straße kommt es nahe der Völkermarkter Stauseebrücke wegen eines Unfalls zu Verzögerungen. Ein Rettungshubschrauber landet vor Ort.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(107 Wörter)
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Auf der B82 Seeberg Straße zwischen Kühnsdorf und Völkermarkt kommt es derzeit im Bereich der Völkermarkter Stauseebrücke zu erheblichen Verkehrsverzögerungen in Richtung St. Veit an der Glan.

Hubschrauberlandung

Entgegen ersten Meldungen von „Antenne Kärnten“ liegt die Ursache für die Verzögerungen in einer Hubschrauberlandung im Zuge eines schweren Verkehrsunfalls, die für vorübergehende Behinderungen sorgt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den betroffenen Streckenabschnitt nach Möglichkeit zu umfahren oder zusätzliche Fahrzeit einzukalkulieren.

Update: Unfallstelle geräumt

Bereits kurz nach 16:30 konnte die Sperre wieder aufgehoben werden, die Unfallstelle wurde geräumt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.08.2026 um 16:45 Uhr aktualisiert
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