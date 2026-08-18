Tigermücke: Kärnten setzt auf Monitoring und Mithilfe der Bevölkerung

Die Asiatische Tigermücke breitet sich in Österreich aus und wurde mittlerweile in allen Bundesländern nachgewiesen. Um das Vorkommen gebietsfremder Gelsenarten frühzeitig zu erkennen, führt das Land Kärnten seit 2022 gemeinsam mit der AGES und dem kärnten.museum ein behördliches Monitoring an sechs Standorten durch. Dabei wurden Eier an den Raststationen Grafenstein und beim Zollamt Arnoldstein sowie 2025 erstmals auch Einzelfunde in Villach und Klagenfurt festgestellt.

Bevölkerungsmonitoring über Meldungen

Neben den Untersuchungen ist das Bevölkerungsmonitoring über Meldungen wesentlich: Zuletzt wurden bezüglich eines medial berichteten größeren Vorkommens auf einem Grundstück in Klagenfurt seitens der zuständigen Stadt behördliche Maßnahmen geprüft, wozu die Landessanitätsdirektion in direktem Austausch steht. „Das behördliche Monitoring liefert uns wichtige Informationen über die Verbreitung der Tigermücke. Genauso wichtig ist aber die Mithilfe der Bevölkerung. Jede und jeder kann dazu beitragen, dass sich die Tigermücke nicht weiter ausbreitet“, betont Landessanitätsdirektorin Karin Schorna-Drescher.

Funde per Foto prüfen lassen

Verdächtige Funde können unkompliziert per Foto über die „Mosquito Alert“-App gemeldet oder direkt beim Zecken-Postkasten in Klagenfurt sowie an der Kasse des kärnten.museum abgegeben werden. Als Baumhöhlenbrüter legt die Tigermücke ihre Eier bevorzugt in kleinen Wasseransammlungen ab, die auch überwintern können. „Entscheidend ist, mögliche Brutstätten auf dem eigenen Grundstück und im eigenen Wirkungsbereich aufzuspüren und zu beseitigen. Denn die Tigermücke braucht nur kleinste Wasseransammlungen, um ihre Eier abzulegen. Genau hier kann jede und jeder Einzelne wirksam ansetzen, dass die Tigermücken sich nicht dauerhaft ansiedeln“, so Schorna-Drescher.

Mehr als 20 Krankheitserreger

Um eine Ansiedlung zu verhindern, sollten Gegenstände und Gefäße unter Dach gelagert, abgedeckt oder umgedreht und kleine Wasserstellen wie Regentonnen oder Dachrinnen regelmäßig entleert sowie gereinigt werden. Die hauptsächlich tagaktive Tigermücke kann grundsätzlich mehr als 20 Krankheitserreger wie Dengue-, Zika- oder Chikungunya-Fieber übertragen, jedoch gibt es für Übertragungen in Kärnten derzeit keine Nachweise. Anlässlich des „World Mosquito Days“ am 20. August und in den Folgewochen plant die Landessanitätsdirektion gemeinsam mit den Kärntner Gemeinden eine Informationsoffensive, um die Bevölkerung gezielt über einfache Präventionsmaßnahmen aufzuklären.