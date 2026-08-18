Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva/ Lpd Stmk
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt ein Graffiti und einen Polizisten.
An mehreren Objekten in Wolfsberg entstanden Graffitischäden.
Wolfsberg
18/08/2026
Graffiti

Graffitiserie in Wolfsberg: Polizei ermittelt vier mutmaßliche Täter

Nach einer Graffitiserie in Wolfsberg ermittelte die Polizei vier mutmaßliche Täter im Alter von 14 bis 17 Jahren. Der Sachschaden ist hoch.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(114 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Zwischen dem 11. Mai und dem 18. Juni kam es im Stadtgebiet von Wolfsberg zu einer Serie von Graffitischäden. Zunächst Unbekannte hatten zahlreiche Objekte – darunter Verkehrsschilder, Häuserwände und Zäune – mit Schriftzügen wie „Zero“ oder „Azor“ bemalt.

Zehn Taten zugeordnet

Ermittlungen führten schließlich zu vier Tatverdächtigen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren aus dem Bezirk Wolfsberg. Den Jugendlichen konnten insgesamt zehn Taten zugeordnet werden, bei denen unter anderem auch ein Kunstwerk beschädigt wurde.

Sachschaden von mehreren zehntausend Euro

„Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Jugendlichen werden angezeigt“, ergänzt die Landespolizeidirektion Kärnten abschließend.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at