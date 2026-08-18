Insektenstiche in Kärnten: Vier Todesfälle im Zehnjahresvergleich

Immer mehr Wespen in Kärnten und Osttirol: Der KFV warnt aktuell vor lebensgefährlichen Stichen. Erst im Juli gab es einen Todesfall in Osttirol, auch hier wird ein mutmaßlicher Wespenstich als Ursache vermutet.

Bilanzen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) machen aktuell wieder deutlich, wie gefährlich Begegnungen mit Wespen, Bienen oder gar Hornissen werden können.

Bilanzen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) machen aktuell wieder deutlich, wie gefährlich Begegnungen mit Wespen, Bienen oder gar Hornissen werden können.

Ein außergewöhnlich starkes Wespenaufkommen sorgt im laufenden Sommer in Kärnten für Aufsehen. Bilanzen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) machen aktuell wieder deutlich, wie gefährlich Begegnungen mit Wespen, Bienen oder gar Hornissen werden können: In den letzten zehn Jahren forderten Insektenstiche österreichweit 68 Menschenleben.

Blick auf die Statistik

Für Kärnten weist die Statistik in diesem Zehnjahreszeitraum vier tödliche Zwischenfälle vor. Nach einem Todesopfer im Jahr 2018 blieb die Region zwar fünf Jahre lang ohne Vorfall, im Jahr 2024 kamen zwei Personen ums Leben, gefolgt von einem weiteren Todesfall im Jahr 2025. Erst Mitte Juli ereignete sich im Osttiroler Defereggental eine Tragödie, als ein 57-jähriger Gemeindemitarbeiter während Mäharbeiten leblos gefunden wurde – auch hier wird ein mutmaßlicher Wespenstich als Ursache vermutet, wir haben ausführlich berichtet.

Was tun, wenn jemand gestochen wurde?

Um im Notfall rechtzeitig eingreifen zu können, gilt es, die klassischen Warnzeichen einer allergischen Reaktion sofort zu erkennen. Angeschwollene Augen, eine geschwollene Zunge, plötzlicher Hustenreiz sowie ein am gesamten Körper juckender Hautausschlag erfordern unverzügliches Handeln. Neben dem umgehenden Notruf unter 144 müssen Erste-Hilfe-Maßnahmen ergriffen werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.08.2026 um 18:01 Uhr aktualisiert