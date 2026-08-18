Bundesheer-Übung in Kärnten: 130 Soldaten in zehn Gemeinden im Einsatz

Vom 24. August bis 3. September üben rund 130 Soldaten von Bundesheer und Bundeswehr mit 25 Fahrzeugen in Kärnten und Salzburg. Das gibt es zu beachten.

Übung von Bundesheer und Bundeswehr: Das müssen Anwohner in den Übungsgebieten wissen.

Übung von Bundesheer und Bundeswehr: Das müssen Anwohner in den Übungsgebieten wissen.

Vom 24. August bis zum 3. September führt das Österreichische Bundesheer eine Übung in Kärnten durch. An der Maßnahme nehmen rund 130 Kräfte teil, bestehend aus Angehörigen des Bundesheeres, der deutschen Bundeswehr sowie der Polizei. Zudem stehen etwa 25 Räder- und Kettenfahrzeuge im Einsatz.

Diese Gemeinden sind betroffen

Der Übungsraum erstreckt sich über die Ortschaften und Gemeinden Tamsweg, Predlitz, Turrach, St. Lorenzen, Deutsch Griffen, Altenmarkt, Straßburg, Althofen, Diex-Griffen und St. Paul. Der Einsatz von tief fliegenden militärischen Luftfahrzeugen oder Landungen innerhalb des Übungsraumes ist bei dieser Übung nicht vorgesehen.

Was tun bei Munitionsfunden?

Die Bevölkerung wird zudem darauf hingewiesen, dass das Sammeln von Munition und Munitionsteilen gefährlich ist, heißt es in einem Schreiben des Bundesheeres. Gefundene Gegenstände dürfen zudem keinesfalls berührt werden und sind umgehend der nächsten Polizeiinspektion zu melden.