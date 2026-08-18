35 Feuerwehrkräfte im Einsatz: PKW-Überschlag in Fahrtrichtung Kötschach

Auf der B 111 im Gailtal überschlug sich das Auto eines Paares aus Oberösterreich. Beide Insassen wurden verletzt ins Krankenhaus geflogen bzw. gefahren. Vier Feuerwehren standen im Einsatz.

Rettungskräfte und vier Feuerwehren versorgten die zwei Verletzten vor Ort.

Rettungskräfte und vier Feuerwehren versorgten die zwei Verletzten vor Ort.

Ein 75-jähriger Autofahrer aus Oberösterreich verunglückte aus bislang ungeklärter Ursache gegen 15:30 Uhr auf der Gailtal Bundesstraße (B 111) in Fahrtrichtung Kötschach. Sein Wagen überschlug sich dabei. Mit im Fahrzeug saß eine 72-jährige Beifahrerin, die ebenfalls aus Oberösterreich stammt.

35 Feuerwehrleute im Einsatz

Der Mann wurde nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber ARA 3 in das Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen. Seine Beifahrerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung ebenfalls in das Krankenhaus in Lienz transportiert. An dem Einsatz waren 35 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Kötschach, St. Jakob, St. Lorenzen und Grafendorf beteiligt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.08.2026 um 19:33 Uhr aktualisiert