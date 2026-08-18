Zehntausende Euro von 56-Jährigem aus Spittal an der Drau abgebucht

Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich auf bislang ungeklärte Weise Zugang zu den Internetbanking-Daten eines 56-jährigen Mannes aus dem Bezirk Spittal an der Drau, wie die Polizei berichtet.

Am Dienstag gegen 10:15 Uhr veranlasste der Unbekannte eine Überweisung von mehreren zehntausend Euro auf ein fremdes Konto. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Kärnten sperrte der Betroffene „daraufhin das Konto und es kam zu keinen weiteren Abbuchungen.“ Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.