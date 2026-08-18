Erste Hilfe am Berg: Tipps des Roten Kreuzes Kärnten für sichere Wanderungen

Ein falscher Tritt, eine kleine Verletzung oder Kreislaufprobleme durch sommerliche Hitze verwandeln einen Ausflug schnell in eine Notsituation. In solchen Momenten kommt es darauf an, die Situation richtig einzuschätzen, Ruhe zu bewahren und Erste Hilfe zu leisten.

Grundlegende Erste-Hilfe-Maßnahmen

Das Rote Kreuz Kärnten betont, dass professionelle Hilfe in den Bergen nicht immer innerhalb weniger Minuten vor Ort sein kann. Daher ist es entscheidend, grundlegende Rettungsmaßnahmen zu kennen und anzuwenden. Rotkreuz-Präsident Martin Pirz hebt hervor: „Wer in den Bergen unterwegs ist, sollte sich bewusst sein, dass professionelle Hilfe nicht immer innerhalb weniger Minuten vor Ort sein kann. Umso wichtiger ist es, grundlegende Erste-Hilfe-Maßnahmen zu kennen und im Notfall auch anzuwenden.“ Dabei gehe es nicht darum, alles perfekt zu machen, sondern überhaupt zu helfen, bei der betroffenen Person zu bleiben und weitere Unterstützung zu organisieren.

Vorausschauende Vorbereitung

Für einen sicheren Wandertag rät das Rote Kreuz zu einer vorausschauenden Vorbereitung. Eine Route sollte stets an die Kondition sowie die Erfahrung aller Beteiligten angepasst werden. Auch der Wetterbericht und die laufende Wetterentwicklung sind im Blick zu behalten. Zur Grundausstattung gehören neben festem Schuhwerk, Sonnen-, Regen- und Kälteschutz auch ausreichend Getränke, ein Erste-Hilfe-Paket sowie ein geladenes Mobiltelefon beziehungsweise eine Powerbank.

©Rotes Kreuz Kärnten Rotkreuz-Präsident Martin Pirz.

Was tun bei Übelkeit und Verletzungen?

Besondere Aufmerksamkeit verlangen heiße Sommertage, da hohe Temperaturen eine erhebliche Belastung für den Körper darstellen. Regelmäßiges Trinken, Pausen und das Meiden besonders heißer Tageszeiten vermindern das Risiko von Überlastungen. Symptome wie Schwindel, Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwächegefühle oder Krämpfe weisen auf einen Hitzenotfall hin. Die Belastung ist dann sofort zu beenden. Verschlechtert sich der Zustand oder treten Bewusstseinsstörungen auf, muss unverzüglich der Notruf 144 verständigt werden. Auch nach Stürzen ist Besonnenheit gefragt. Bei Knochen- oder Gelenksverletzungen gilt es, den betroffenen Körperteil möglichst wenig zu bewegen und ruhigzustellen. Bei starken Blutungen muss unmittelbar fester Druck auf die Wunde ausgeübt und Hilfe alarmiert werden.

Empfang am Berg

Im Notfall ist der Rettungsdienst unter der Nummer 144 zu rufen. Bei Verbindungsproblemen hilft der Euro-Notruf 112 weiter. Wichtig ist eine genaue Beschreibung der Lage sowie das Beantworten aller Fragen der Leitstelle. Standortdaten oder GPS-Koordinaten des Mobiltelefons erleichtern das Auffinden des Einsatzortes. Das Gespräch sollte niemals eigenmächtig beendet werden, und das Telefon muss für eventuelle Rückrufe bereitgehalten werden. Einer weit verbreiteten Unsicherheit setzt das Rote Kreuz Zuversicht entgegen. Pirz führt aus: „Man muss kein Profi sein, um helfen zu können. Entscheidend ist, hinzusehen, zu handeln und Hilfe zu holen.“ Regelmäßiges Auffrischen des Erste-Hilfe-Wissens gebe Sicherheit für den Moment, in dem es tatsächlich darauf ankommt: „Wer sein Erste-Hilfe-Wissen regelmäßig auffrischt, gewinnt vor allem eines: Sicherheit für den Moment, in dem es tatsächlich darauf ankommt.“