Arbeitsunfall im Drautal: Für 76-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

Ein 76-jähriger Mann stürzte in Dellach im Drautal mit einem Radlader ab. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Ein 76-jähriger Mann aus Villach war am Dienstag gegen 13:45 Uhr mit einem Radlader auf der Fahrt von der Scheinitzenalpe in der Ortschaft Stein, Gemeinde Dellach im Drautal, in Richtung Tal. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug gegen 14:10 Uhr von der Fahrbahn ab und stürzte rund 30 Meter über steiles, bewaldetes Gelände ab, ehe es auf einer darunterliegenden Straße zum Liegen kam.

Unfall am frühen Nachmittag

Der nachfolgende Grundstückseigentümer entdeckte den Verunfallten dort und setzte umgehend die Rettungskette in Gang – auch wir berichteten bereits am Nachmittag von einem Arbeitsunfall im Drautal.

Nur noch Tod feststellbar

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte, konnte der mit dem Rettungshubschrauber eingetroffene Notarzt jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Verstorbene wurde im Anschluss vom Polizeihubschrauber Libelle mittels Taubergung aus dem unwegsamen Gelände ins Tal gebracht.