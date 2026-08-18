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/ ©Montage: 5 Minuten/Canva
Fotomontage auf 5min.at zeigt ein Rettungsauto und Kerzen
Die Polizei barg den Leichnam per Hubschrauber.
Dellach im Drautal
18/08/2026
Tödlicher Unfall

Arbeitsunfall im Drautal: Für 76-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

Ein 76-jähriger Mann stürzte in Dellach im Drautal mit einem Radlader ab. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(155 Wörter)
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Ein 76-jähriger Mann aus Villach war am Dienstag gegen 13:45 Uhr mit einem Radlader auf der Fahrt von der Scheinitzenalpe in der Ortschaft Stein, Gemeinde Dellach im Drautal, in Richtung Tal. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug gegen 14:10 Uhr von der Fahrbahn ab und stürzte rund 30 Meter über steiles, bewaldetes Gelände ab, ehe es auf einer darunterliegenden Straße zum Liegen kam.

Unfall am frühen Nachmittag

Der nachfolgende Grundstückseigentümer entdeckte den Verunfallten dort und setzte umgehend die Rettungskette in Gang – auch wir berichteten bereits am Nachmittag von einem Arbeitsunfall im Drautal.

Nur noch Tod feststellbar

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten mitteilte, konnte der mit dem Rettungshubschrauber eingetroffene Notarzt jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Verstorbene wurde im Anschluss vom Polizeihubschrauber Libelle mittels Taubergung aus dem unwegsamen Gelände ins Tal gebracht.

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