30 Grad und vereinzelte Schauer: Sonniger Mittwoch in Kärnten erwartet

Am Mittwoch erwartet Kärnten nach der Auflösung von Hochnebel sehr sonniges Wetter bei 25 bis 30 Grad. Gewitter sind kaum zu befürchten, nur im Lesachtal und Oberen Gailtal sind Regenschauer möglich.

Das Wetter in Kärnten zeigt sich am Mittwoch unter dem Einfluss eines Hochdruckgebiets und föhnigem Südwestwind von seiner sonnigen Seite. Nachdem sich örtliche Hochnebelfelder aufgelöst haben, stellen sich weitgehend stabile und sehr sonnige Verhältnisse ein.

Höchstwerte von 25 bis 30 Grad

Auch die Gewittergefahr ist extrem gering. Lediglich im Lesachtal sowie im Oberen Gailtal muss mit vereinzelten Regenschauern gerechnet werden. „Die Temperaturen bewegen sich morgens zwischen 11 und 16 Grad, tagsüber werden Höchstwerte von 25 bis 30 Grad erreicht“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.08.2026 um 05:57 Uhr aktualisiert