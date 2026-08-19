Alpine Notlage: Bergrettung findet unterkühlten Wanderer

Ein 33-jähriger Oberösterreicher geriet am Dienstag in eine alpine Notlage im Bereich des Kölnbreinkar im Bezirk Spittal an der Drau. Die Bergrettung rückte mit 17 Kräften zum Einsatz aus.

Der 33-jährige Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck unternahm zunächst eine Wanderung mit einer 70-jährigen Wienerin. Die Tour führte sie von der Kölnbreinsperre in Richtung Kattowitzer Hütte. Die Frau kehrte um 12.30 Uhr zum Parkplatz zurück. „Der Mann führte alleine den Aufstieg fort“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Gmünd in Kärnten.

Notruf ging ein

Gegen 19 Uhr erreichte die Rettungsleitstelle plötzlich ein Notruf. Doch: „Aufgrund ungenauer Ortsangaben und schlechtem Handyempfang konnte der genaue Standort nicht erhoben werden“, erläutern die Einsatzkräfte. Hinzu kam, dass auch ein Hubschrauberflug witterungsbedingt nicht möglich war. Daraufhin rückte die Bergrettung Spittal an der Drau aus.

Unterkühlt und verletzt

„Gegen 21.15 Uhr konnte der Mann von einem Voraustrupp der Bergrettung im Bereich des Kölnbreinkar lokalisiert werden“, schildern die Polizisten. Er war unterkühlt und verletzt. Die Einsatzkräfte brachten ihn zum Kölnbreinstüberl. In weiterer Folge wurde er dem Rettungsdienst übergeben.