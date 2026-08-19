Flächenverbrauch: Kärnten auf vorletztem Platz

Ein WWF-Check zeigt, wie stark die Böden in Österreichs Bundesländern bereits beansprucht sind. Kärntens Bodenpolitik wird dabei mit 4,0 bewertet und landet damit auf dem vorletzten Platz.

Bei einer detaillierten Analyse der Bodenpolitik aller neun Bundesländer stellt der World Wide Fund For Nature (WWF) Kärnten ein schlechtes Zeugnis aus. In sechs von elf untersuchten Handlungsfeldern verfehlt das Land die Vorgaben und wird als „ungenügend“ eingestuft. Dies führt zu der Gesamtnote 4,0 („kritisch“). Im bundesweiten Ranking bedeutet das den vorletzten Platz – Oberösterreich bildet das Schlusslicht. Die „besten“ Ergebnisse im Ländervergleich erzielte Salzburg mit einer 3,1.

Bodenverbrauch pro Kopf hoch

Mangelnder Flächenschutz bringt Kärnten Kritik seitens des WWF ein. Es fehlen übergeordnete Siedlungsgrenzen, verbindliche Vorrangzonen für Natur und Landwirtschaft sowie greifbare Kriterien bei neuen Betriebsflächen oder touristischen Großprojekten. Ein Lichtblick ist lediglich die Rückwidmung ungeeigneter Baulandüberhänge. Die Zahlen verdeutlichen das Problem: Seit 2016 stieg der Flächenverbrauch prozentual fünfmal so stark wie das Bevölkerungswachstum. Mit 888 Quadratmetern verbrauchtem Boden pro Kopf belegt Kärnten im Bundesländervergleich den sechsten Platz, während Wien (121 m²) den niedrigsten und das Burgenland (1.251 m²) den höchsten Wert aufweist.

WWF: „Kein Bundesland schützt Böden ausreichend“

Der WWF fordert von Bund und Ländern daher verbindliche und in Zahlen gegossene Bodenschutz-Ziele, klare Grenzen für neue Betriebsflächen und Straßen, eine Stärkung der Ortskerne sowie einen besseren Schutz unverbauter Böden. Vorrang vor neuer Versiegelung haben aus Sicht der Organisation die Nutzung von Leerstand, die Revitalisierung bereits verbauter Flächen sowie die Sicherung landwirtschaftlicher Böden, Grünräume und wertvoller Naturflächen. Ähnlich sieht das auch der Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Mehr dazu unter: 5,5 Wörtherseen: Wie viel Kärnten bereits versiegelt ist

