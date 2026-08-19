Vier Millionen Euro Paket: Große Nachfrage nach Kärntner Förderung

Ansturm auf die neue Hitzeschutz-Förderung in Kärnten: 51 Gemeinden meldeten bereits mehr als 160 Maßnahmen in Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten an.

Die zunehmenden Wetterextreme stellen auch an Gebäude und Infrastruktur neue Anforderungen.

Die zunehmenden Wetterextreme stellen auch an Gebäude und Infrastruktur neue Anforderungen.

Hochsommerliche Temperaturen stellten Kärntens Bildungs- und Betreuungseinrichtungen zuletzt vor Herausforderungen. Das Land reagiert darauf mit einem Förderpaket in Höhe von rund vier Millionen Euro. 5 Minuten berichtete. Der Förderanteil liegt bei bis zu 80 Prozent. Unterstützt werden Hitzeschutzmaßnahmen für drinnen und draußen – darunter Beschattung, Entsiegelung, Begrünung, Deckenventilatoren, Hitzeschutzfolien, Jalousien sowie speziell klimatisierte Ruhebereiche.

Anträge aus 51 Gemeinden

Inzwischen wurden Förderansuchen für mehr als 160 Maßnahmen in Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten eingereicht. Für Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) ist die starke Nachfrage eine Bestätigung für die eingeschlagene Richtung: „Die Nachfrage zeigt, dass wir mit dieser Förderung die richtigen Hebel zur richtigen Zeit ansetzen. Es geht darum, unsere Bildungseinrichtungen resilient für die Zukunft abzusichern.“

Die Hitze dieses Sommers hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, unsere Einrichtungen vorausschauend auf die klimatischen Veränderungen vorzubereiten. Landeshauptmann Daniel Fellner

©LPD Kärnten/Wajand Das Land Kärnten fördert Hitzeschutz-Maßnahmen in Schulen und Kindergärten.

Erst der Anfang

„Wir wollen den Gemeinden die Möglichkeit geben, rasch jene Maßnahmen umzusetzen, die für den jeweiligen Standort sinnvoll und wirksam sind“, erklärt Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ). Es gehe jedoch nicht nur um kurzfristige Entlastung: „Bei zukünftigen Bauprojekten müssen wir die Veränderungen des Klimas von Anfang an mitdenken“, so die zuständige Gemeindereferentin. Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) ergänzt: „Bildungspolitik muss auf neue Realitäten reagieren und genau das tun wir mit diesem Paket.“

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Förderung läuft bis Ende 2027

Gemeinden haben noch bis Ende 2027 Zeit, Förderanträge für gezielte Vorkehrungen gegen Hitze einzureichen. Die Landesabteilungen 3 und 8 arbeiten bei diesem Thema Hand in Hand. Fachliche Unterstützung erhalten die Gemeinden direkt bei der Klimakoordination der Abteilung 8 sowie durch KLAR-Manager.