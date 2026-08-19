Weissensee bleibt weiter Löschwasser-Tankstelle

Die Lage im benachbarten Italien bleibt angespannt: Die Waldbrände in Friaul-Julisch Venetien zu bekämpfen, schöpfen Löschflugzeuge auch am Mittwochvon 8 bis 13 Uhr Wasser aus dem Weissensee.

Bis 13 Uhr steuern die Maschinen zur Wasseraufnahme die Seemitte zwischen Mühlzipf und Paterzipf an. Das Befahren mit Booten, Wassersportgeräten, sowie das Schwimmen in dem Bereich ist verboten. Einsatzboote und Bojen sichern die Aufnahmestelle vor Ort ab.

Seit einer Woche im Dauereinsatz

„Mein besonderer Dank gilt allen Personen, die seit über einer Woche am Weissensee im Einsatz stehen und dafür sorgen, dass die Löschwasserentnahmen sicher verlaufen“, betont Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ). Im Einsatz stehen der der Katastrophenschutz des Landes Kärnten, die Bezirkshauptmannschaft Spittal, die Gemeinde Weissensee, die örtlichen Feuerwehren, die Polizei und die Wasserrettung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.08.2026 um 09:27 Uhr aktualisiert