Voglauer: „Wir wollen in den Landtag!“

Olga Voglauer, Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin der Grünen Kärnten, im Interview mit 5 Minuten

Haben Sie privat eine Klimaanlage?

Nein, nur im Auto, aber nicht am Hof.

Was machen Sie persönlich gegen den Klimawandel?

Alles, was in meiner Macht steht. Wir haben eine PV-Anlage, heizen mit Biomasse und ernähren uns aus der Region. Da sind wir sehr beschenkt.

Die Grünen sind auf Bundesebene in Opposition, in Kärnten nicht einmal im Landtag. Was kann man da viel bewirken?

Wir gehen ganz bewusst, den Weg der außerparlamentarischen Opposition in Kärnten und engagieren uns für Bodenschutz statt Bodenvernichtung, wir wollen nicht das zehnte Chaletdorf in den Bergen und halten die Bürgerrechte hoch.

Es stehen Gemeinderats-, Bürgermeister- und bald danach Landtagswahlen an. Bleiben wir auf der kommunalen Ebene, wo werden die Grünen kandidieren?

Wir werden in 25 Gemeinden kandidieren, haben darunter neue schlagkräftige Teams in Klagenfurt um Stefan Samonig oder Villach um Karin Herkner. Und gerade das Beispiel einer Seengemeinde wie Keutschach zeigt die Notwendigkeit von Kontrolle.

Wie ist die Haltung der Grünen zur umstrittenen 380 Kv-Leitung?

Wir haben uns mit Bürgerinitiativen getroffen, weil derzeit wird die Bevölkerung bei diesem Projekt nicht mitgenommen. Es ist klar, dass wir die Leitung brauchen, aber nicht mit so einem Hochmut bei der Planung. Da werden die Leute diffamiert als Einspruchstouristen.

Sie spielen auf die Kritik der ÖVP an Bürgerinitiativen an, die weit entfernt zuhause sind und trotzdem etwa die Umfahrung von Greifenburg blockieren …

Ja, klar. Der zuständige Referent, Landesvize Martin Gruber hat die Betroffenen nicht einmal ampfangen. Aber natürlich geht das nur über anerkannte NGO’s.

Sie sind Nationalratsabgeordnete und Landessprecherin Kärnten. Wir kriegt man das unter einen Hut?

Mein Arbeitsfokus liegt klar auf Kärnten. Ich will hier präsent sein und die Grünen wieder in den Landtag bringen. Ja, wir wollen wieder in den Landtag. Aber natürlich ist die 5 Prozent-Hürde eine Herausforderung. Wir fokussieren uns auch auf Klagenfurt und Villach, weil in diesen großen Städten liegen bei der Landtagswahl die Prozente und Mandate.

Der Hitzesommer muss den Grünen ja in die Karten spielen?

Der Hitzesommer macht sichtbar, dass das, wofür wir Grüne arbeiten, keine Ideologie ist. Etwa, wenn wir darauf schauen, dass der Bodenfraß aufhört.

Aber Hand aufs Herz: Wie soll das kleine Österreich den globalen Klimawandel beeinflussen? Das geht doch gar nicht …

Aufgabe der Politik ist es, zu schauen, was wir machen können und wie wir uns anpassen können. Und da gibt es viel. Wir können noch mehr erneuerbare Energie produzieren, wir können die Öffis ausbauen, wir können mehr Grün in unsere Städte bringen, weniger Monokulturen anbauen, mehr Gerechtigkeit suchen und das Vermögen besser verteilen.

Sie sind Kärntner Slowenin. Wie beurteilen Sie die Lage der Volksgruppe in Kärnten?

Die Kärntner Slowenen haben sich gut etabliert und die Menschen im Land erkennen, dass Zweisprachigkeit, oder gar Dreisprachigkeit – wenn wir Italienisch auch noch miteinbeziehen – eine Bereicherung ist. Zweisprachigkeit tut nicht weh. Ich habe nur Probleme mit den Urängsten, die die Freiheitliche Partei ständig ins Spiel bringt.

Das klingt ja durchaus positiv und optimistisch …

Naja, eine gute und fundierte Auseinandersetzung mit unserer Geschichte fehlt mir schon etwas. Aber ich kann gut und frei hier leben und mich gerne und stolz Kärntnerin nennen.

Und die Causa Peršmanhof?

Das war wohl eine folgenschwere Fehleinschätzung der handelnden Personen.

Werden Sie Spitzenkandidatin der Grünen bei der Landtagswahl?