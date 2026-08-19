Teure Wetterextreme: Kärntner Betriebe unter Druck

Massive wirtschaftliche Einbußen durch Dürreperioden veranlassen die Kärntner Wirtschaftskammer-Fachgruppe für Versicherungen, Information und Consulting zum Handeln: Sie fordern eine langfristige Lösung gegen Wetterextreme.

Die aktuelle Dürre führt vor Augen, welche wirtschaftlichen Dimensionen Naturereignisse erreichen können.

Die aktuelle Dürre führt vor Augen, welche wirtschaftlichen Dimensionen Naturereignisse erreichen können.

Das Extremwetter trifft Kärnten und ganz Österreich mit voller Härte: Trockene Böden und massive Ernteausfälle verursachen in der Landwirtschaft bereits Dürreschäden von rund einer Milliarde Euro. 5 Minuten berichtete. Sämtliche Kulturen sind betroffen – insbesondere aber Grünland, Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Kürbisse und Soja, regional auch Getreide.

Existenzen stehen auf dem Spiel

Doch der Klimawandel bringt auch das gegenteilige Extrem. Weil eine wärmere Atmosphäre mehr Feuchtigkeit speichert, steigt auch das Starkregenrisiko. Laut dem Rechnungshof liegen 56 der österreichweit 416 größten Hochwasserrisikogebiete in Kärnten. Die Hochwasser-Fachdatenbank weist für das Bundesland seit 2014 eine steigende Anzahl von Hochwasserereignissen aus. „Für unsere Unternehmer:innen geht es dabei nicht nur um beschädigte Gebäude. Produktionsanlagen, Maschinen, Warenlager oder die gesamte betriebliche Infrastruktur können innerhalb kürzester Zeit betroffen sein. Ein einziges Extremereignis kann damit die wirtschaftliche Existenz eines Betriebs gefährden“, führt Franz Ahm, Obmann der Sparte Information und Consulting der Wirtschaftskammer Kärnten, aus. Der Rechnungshof beziffert die Schäden durch Extremwetterereignisse in Kärnten allein für den Zeitraum von 2019 bis 2023 mit 194,46 Millionen Euro.

Hast du das Gefühl, dass Unwetter und Dürren in deiner Region in den letzten Jahren zugenommen haben? Ja, die extremen Wetterlagen treten spürbar häufiger und heftiger auf. Gefühlt nimmt es etwas zu, aber für mich hält es sich noch im Rahmen. Nein, das hat es in Kärnten immer schon gegeben. Schwer zu sagen. Ich habe keine Meinung dazu. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Versicherungsmakler schlagen Alarm

Gerade bei Hochwasser besteht jedoch eine erhebliche Versicherungslücke. Laut Rechnungshof waren nach einer Schätzung aus dem Jahr 2022 lediglich rund fünf Prozent der Werte von privaten Haushalten und Unternehmen in Österreich gegen Hochwasserschäden versichert. „Unternehmer:innen müssen darauf vertrauen können, dass existenzbedrohende Naturgefahren sinnvoll und leistbar abgesichert werden können. Genau diese Sicherheit fehlt derzeit“, erklärt Peter Tschernutter, Obmann der Fachgruppe Versicherungsmakler und Berater in Versicherungsangelegenheiten der Wirtschaftskammer Kärnten.

© WKK / Helge Bauer Am Foto: Wirtschaftskammer-Obmänner Peter Tschernutter und Franz Ahm (v.l.)

Extremwetter hinterlässt in Kärnten teure Spuren

Beihilfen der Länder sicherten für Haushalte und Betriebe von 2015 bis 2023 im Schnitt nur knapp ein Drittel der Schäden ab. Zwar flossen seit 2010 rund 237 Millionen Euro in den Hochwasserschutz, laut Rechnungshof bleibt ein Restrisiko aber unvermeidbar. „Prävention ist unverzichtbar, aber wir können nicht jeden Betrieb und jedes Gebäude vollständig vor Naturgewalten schützen“, so Ahm. „Deshalb müssen Prävention und Versicherungsschutz gemeinsam gedacht werden. Unternehmer:innen brauchen Planbarkeit – auch für den Fall, dass trotz aller Schutzmaßnahmen eine Katastrophe eintritt.“ Die Kärntner Versicherungsmakler fordern deshalb bereits seit Jahren eine bundesweit einheitliche Versicherungslösung für Naturkatastrophenschäden. Auch der Rechnungshof sieht Handlungsbedarf und empfiehlt Bund, Ländern und weiteren Akteuren ausdrücklich, ein geeignetes Versicherungsmodell zu entwickeln.