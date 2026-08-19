Eurofighter über Kärnten: Was ist da los?

Kampfjets am Himmel haben am Mittwoch bei einigen Kärntnern für Verunsicherung gesorgt. Mehrere Leser meldeten auffällige Flugbewegungen über der Stadt. Wir haben nachgefragt, was dahintersteckt.

Unüberhörbar waren am Mittwoch (19. August) die Militärflugzeuge über dem Raum Villach. Gleich mehrere Leser wandten sich an 5 Minuten und wollten wissen, was über ihren Köpfen vor sich geht. „Zwei Kampfjets innerhalb von einer halben Stunde über Villach – was ist da los?“, fragte etwa ein Leser.

„Auf Flightradar waren die nicht zu sehen“

Auch eine weitere Beobachterin rätselte: „Über Villach flog soeben ein Konvoi von mindestens acht Flugzeugen.“ Besonders aufgefallen ist ihr, dass die Flugzeuge auf Flightradar nicht zu sehen gewesen seien. Wir haben deshalb bei Oberstleutnant Christoph Hofmeister, Pressesprecher des Militärkommandos Kärnten, nachgefragt. Für die gesichteten Eurofighter gibt es eine einfache Erklärung: Sie waren zu Trainingszwecken unterwegs.

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Bundesheer gibt Entwarnung

„Es ist ein Trainingsflug der Eurofighter“, bestätigt Hofmeister gegenüber 5 Minuten. Grund zur Sorge bestehe somit nicht. Der eigentliche Überflug dauere lediglich wenige Sekunden, in einem Notfall würde die Kommunikation auch anders aussehen: „Wäre es ein Ernstfall gewesen, hätte man das auch auf anderen Kanälen kommuniziert“, so der Oberstleutnant.

Warum wird gerade über Villach trainiert?

Wann und wo solche Trainingsflüge stattfinden, hängt laut Hofmeister von mehreren Faktoren ab. Unter anderem müssen die Flüge mit der Austro Control abgestimmt werden. Entscheidend sei dabei, wo im Luftraum gerade eine entsprechende freie Zone zur Verfügung steht. Gleichzeitig sollen die Piloten nicht ständig über denselben Gebieten trainieren. Schließlich gehe es darum, unterschiedliche Situationen zu beüben und nicht immer nach „Schema F“ vorzugehen.

Warum reicht dafür kein Simulator?

Dass dafür tatsächlich Eurofighter abheben müssen, hat einen einfachen Grund: Im Trainingsflug sind Piloten mit tatsächlichen Umfeldbedingungen konfrontiert, die im Simulator teilweise nur unzureichend trainiert werden können. Genau deshalb sind reale Trainingsflüge weiterhin ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung der Eurofighter-Piloten.