Waldbrände in Norditalien: „Aufatmen“ möglich, doch Feuer lodern weiter

Nach mehr als zehn Tagen im Dauereinsatz gibt es in Friaul-Julisch Venetien erstmals spürbare Zeichen der Entspannung. Von „Brand aus“ ist die Region aber noch weit entfernt: An mehreren Bergen lodern weiterhin Feuer,

Der Regen zu Wochenbeginn hat den Einsatzkräften in Friaul-Julisch Venetien zumindest etwas Luft verschafft. Besonders rund um Tolmezzo und Amaro, wo der Großbrand am Monte Amariana seit Tagen wütet, hat sich die Lage laut italienischen Behörden etwas stabilisiert.

Evakuierung aufgehoben, Luftqualität verbessert

Ein sichtbares Zeichen der Verbesserung gibt es für die Bevölkerung: Die Evakuierung des Ortsteils Pissebus wurde aufgehoben, wie das Nachrichtenportal Udine Today berichtet. Auch Tiere, die wegen der Brände aus ihren Ställen gebracht werden mussten, kehren nach und nach zurück. Gleichzeitig hat sich die Belastung durch den Rauch spürbar verringert. Eine weitere gute Nachricht: Die PM10-Werte, also die Feinstaubbelastung, sind nach den Regenfällen deutlich gesunken. Die Umweltbehörde ARPA überwacht die Luftqualität jedoch weiterhin.

©Georg Bachhiesl | Bei den Waldbränden in Friaul kommen auch Löschflugzeuge zum Einsatz.

Feuer an mehreren Bergen noch aktiv

Entwarnung gibt es trotzdem nicht. Rund um den Monte Amariana brennt es weiterhin, ebenso am Monte Palavierte bei Illegio, am Monte Forchiadice bei Dordolla sowie am Monte Cozzarel und in der Val Raccolana bei Chiusaforte. Auch in den Gebieten Tramonti di Sopra und Tramonti di Sotto sind Brände aktiv, sie breiten sich derzeit allerdings nur langsam aus, so ein Update der Region Friuli Venezia Giulia in den sozialen Medien. An mehreren weiteren Bergen – darunter Monte Nero, Monte Festa, Monte Cimacuta und Monte Dobis – laufen weiterhin Kontrollen.

Über 700 Menschen in zehn Tagen im Einsatz

Wie gewaltig der Aufwand der vergangenen Tage war, zeigen neue Zahlen der Region Friaul-Julisch Venetien. In den vergangenen zehn Tagen waren mehr als 700 Einsatzkräfte abwechselnd vor Ort, dazu kamen rund 300 Fahrzeuge und Einsatzmittel. Aus der Luft wurden mehr als 360 Flugstunden absolviert. Auch die Zahl der Brände verdeutlicht das Ausmaß der besorgniserregenden Lage im Nachbarland: Zwischen 18. Juni und 13. Juli wurden 17 Feuer registriert. In nur einem Monat danach, vom 14. Juli bis 14. August, waren es bereits 35.

©Georg Bachhiesl

Psychologische Hilfe für Betroffene

Die Belastung endet für viele Menschen nicht mit dem Löschen der Flammen. Deshalb wurde gemeinsam mit dem zuständigen Gesundheitsbetrieb ein psychologisches Unterstützungsangebot eingerichtet, so Udine Today. Ab Donnerstag steht in Tolmezzo eine eigene Anlaufstelle zur Verfügung. Damit reagiert die Region auch auf die emotionalen Folgen der vergangenen Tage: Evakuierungen, Rauchbelastung, gesperrte Straßen und die ständige Angst vor einer weiteren Ausbreitung haben die Bevölkerung stark gefordert.

Kärnten und Slowenien helfen mit

In den vergangenen Tagen war der Kampf gegen die Waldbrände längst zu einem grenzüberschreitenden Einsatz geworden. Slowenische Flugzeuge und Drohnen unterstützten die Löscharbeiten, italienische und slowenische Maschinen holten zudem wiederholt Wasser aus dem Kärntner Weissensee.

©Leserin | Die Löschflugzeuge holen Wasser aus dem Weissensee.

Rauch zog bis nach Kärnten

Der aus Norditalien herüberziehende Rauch sorgt auch auf österreichischer Seite für Verunsicherung. Bei der Landesalarm- und Warnzentrale gingen am Sonntag innerhalb weniger Stunden zahlreiche Notrufe ein. Vor allem im Raum Villach war die Rauchentwicklung deutlich wahrnehmbar, wie mehrere Leser gegenüber 5 Minuten schilderten.