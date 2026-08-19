Überholmanöver auf der B100 endet böse – vier Verletzte, darunter ein Kind

Ein Überholmanöver auf der Drautal Straße (B100) im Bezirk Spittal endete am Mittwoch mit einem Frontalzusammenstoß. bei dem vier Menschen verletzt wurden, darunter ein Kind.

Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch, 19. August, zur Mittagszeit auf Höhe von Potschling im Gemeindegebiet von Irschen (Bezirk Spittal an der Drau). Wie die Polizei informiert, war zu dieser Zeit ein 67-jähriger Osttiroler von Spittal in Richtung Oberdrauburg unterwegs. Vor ihm fuhr ein Lkw, den der Mann überholen wollte.

Frontalcrash nach Überholmanöver

Zur selben Zeit kam ihm eine 41-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau entgegen. Mit ihr im Auto saßen ihre 22-jährige Tochter und ihr zwölfjähriger Sohn. Und dann nahm das Unglück seinen Lauf: „Auf Höhe von Potschling wollte der 67-jährige einen vor ihm fahrenden Lkw überholen. Dabei kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw der 41-jährigen“, schildert die Polizei.

Mutter und Sohn mit Hubschrauber nach Klagenfurt

Alle vier Insassen der beiden Fahrzeuge wurden verletzt. Den 67-Jährigen und die 22-Jährige brachte die Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz. Die 41-jährige Autofahrerin und ihren zwölfjährigen Sohn flog der Notarzthubschrauber C7 ins Klinikum Klagenfurt. Zu dem Unfall rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus. Neben mehreren Polizei- und Rettungskräften standen die Feuerwehren Kötschach-Mauthen, Oberdrauburg, Irschen, Simmerlach und Dellach mit insgesamt acht Fahrzeugen und 57 Einsatzkräften im Einsatz.