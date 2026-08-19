Vater und Sohn (11) erleben unfreiwilliges Abenteuer am Berg

Auf rund 2.500 Metern Höhe ging für einen Vater und seinen erst elfjährigen Sohn plötzlich nichts mehr: Die beiden verloren bei einer Hüttentour bei Mallnitz den Weg und konnten weder vor noch zurück.

Ein 45-jähriger Tscheche war am Dienstag, 18. August, gemeinsam mit seinem elfjährigen Sohn von Mallnitz aus zu einer Hüttentour aufgebrochen. Noch am selben Tag erreichten die beiden die Böseckhütte, wo sie die Nacht verbrachten.

Auf 2.500 Metern Weg verloren

Am Mittwoch in der Früh machten sich Vater und Sohn gegen 9 Uhr wieder auf den Weg. Ihr Ziel war die Oschenikscharte. Doch diese sollten sie nie erreichen. Wie die Polizei informiert, kamen die beiden auf etwa 2.500 Metern Seehöhe vom richtigen Weg ab und gerieten in steiles Gelände mit losem Untergrund. Und dort saßen sie schließlich fest: Vater und Sohn konnten weder weitergehen noch selbstständig umkehren und alarmierten deshalb die Einsatzkräfte.

Polizeihubschrauber brachte beide ins Tal

Der Polizeihubschrauber „Libelle Lima“ rückte zur Rettung aus und holte die beiden Bergsteiger aus ihrer misslichen Lage. Anschließend wurden Vater und Sohn nach Mallnitz geflogen. Sowohl der 45-Jährige als auch sein elfjähriger Sohn blieben unverletzt.