Tank voll, Rechnung offen: Polizei schnappt Wiederholungstäter

Zwei Wochen, zwei Durchreisen durch Österreich – und laut Polizei zweimal dasselbe Spiel: Zwei Franzosen sollen bei Autobahntankstellen getankt haben, ohne zu bezahlen. Am Mittwoch kamen sie aber nicht weit.

Zwei Männer aus Frankreich im Alter von 30 und 24 Jahren hielten am Mittwoch, 19. August, in der Früh bei einer Tankstelle an der Tauernautobahn (A10) in Eisentratten an. Dort betankten sie ihre Autos. So weit, so gut.

Ohne Bezahlen weitergefahren

Den Kassenbereich suchten die beiden anschließend laut Polizei jedoch nicht auf. Stattdessen fuhren sie ohne Bezahlen der Tankrechnungen in Richtung Salzburg davon. Ein Mitarbeiter der Tankstelle bemerkte den Vorfall und verständigte die Polizei. Beamte der Autobahnpolizei Spittal an der Drau und Anif nahmen die Verfolgung auf – mit Erfolg. Im Bereich Anif konnten die beiden Verdächtigen schließlich angehalten werden. „Die offenen Tankrechnungen wurden per Überweisung bezahlt“, so die Polizei.

Nicht das erste Mal

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass es für die beiden offenbar nicht der erste derartige Vorfall auf ihrer Reise durch Österreich war. Bereits rund zwei Wochen zuvor sollen sie bei ihrer Fahrt in Richtung Süden an einer Autobahntankstelle im Raum Anif getankt haben, ohne den Treibstoff zu bezahlen. Für die beiden Männer haben die Vorfälle nun ein Nachspiel. Die Polizei zeigt sie bei den Staatsanwaltschaften Klagenfurt und Salzburg an.