Sturmböen, Starkregen und Hagel: Heftiger Donnerstag in Kärnten erwartet

Der Donnerstag startet in Kärnten noch freundlich und sommerlich. Doch im Laufe des Tages kippt das Wetter und es ziehen teils kräftige Gewitter auf. Dabei sind laut GeoSphere Austria auch Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich.

Der Donnerstag bringt wechselhaftes Wetter nach Kärnten. Bis Mittag scheint bei leicht föhnigem Südwestwind noch verbreitet die Sonne. Besonders lange freundlich bleibt es laut Prognosen der GeoSphere Austria voraussichtlich im Klagenfurter Becken. Die Temperaturen steigen am Nachmittag von West nach Ost auf 24 bis 30 Grad, in der Früh werden 15 bis 19 Grad erwartet.

Ab dem Nachmittag wird es ungemütlich

Ab Mittag gibt es jedoch einen Wetterumschwung und es bilden sich zunehmend Quellwolken. Ab dem mittleren Nachmittag breiten sich schließlich von Westen her Regenschauer und Gewitter aus. „Diese können teilweise kräftig ausfallen und Sturmböen, Starkregen und Hagel bringen“, so die Wetterexperten. In den Abendstunden nimmt schließlich auch im Klagenfurter Becken das Gewitterrisiko zu. Selbst wenn dort kein Gewitter niedergeht, muss laut GeoSphere mit starken Windböen gerechnet werden.