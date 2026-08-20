660 Euro pro Kind: Nachhilfe für viele Familien nicht mehr leistbar

Wer mehr verdient, kann sich bessere Noten leisten: Eine Studie der Arbeiterkammer belegt, dass Kärntner Familien 2026 gut sieben Millionen Euro für Nachhilfe ausgaben. Das bedeutet im Schnitt 660 Euro pro Kind.

In Kärnten haben im Schuljahr 2025/26 insgesamt 22.000 Schüler Nachhilfe erhalten.

In Kärnten haben im Schuljahr 2025/26 insgesamt 22.000 Schüler Nachhilfe erhalten.

Etwa 22.000 Kinder und Jugendliche in Kärnten bekamen im Schuljahr 2025/26 Lernunterstützung. Das betrifft rund 35 Prozent der 62.000 der Schüler im Land. Rund 11.000 von ihnen nutzten dabei kostenpflichtige Angebote. So das Ergebnis einer Nachhilfestudie, durchgeführt vom Meinungsforschungsinstitut IFES* im Auftrag der Arbeiterkammer. „Der tatsächliche Gesamtbedarf liegt jedoch bei 39 Prozent bzw. rund 24.000 Schüler, wenn auch jene berücksichtigt werden, die zwar keine bezahlte Nachhilfe hatten, aber einen entsprechenden Bedarf äußerten“, weiß Daniel Weidlitsch, Leiter der Abteilung Bildungspolitik, Jugend und Kultur.

©AK Kärnten/Helge Bauer Am Foto: Daniel Weidlitsch, Leiter der Abteilung Bildungspolitik, Jugend und Kultur

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Eltern sparen bei der Nachhilfe

Eltern und Schüler greifen Nachhilfeangebote heutzutage vermehrt gezielt vor anstehenden Tests oder Schularbeiten auf, anstatt diese dauerhaft über das gesamte Schuljahr hinweg zu nutzen. Schuld ist die allgemeine Teuerung. „Die durchschnittlichen Ausgaben pro Kind sind von rund 850 im Jahr Schuljahr 2024/2025 auf aktuell 660 Euro gesunken. Dies sollte jedoch nicht vorschnell als Entspannung für die Familien verstanden werden“, so AK-Präsident Günther Goach, der betont: „Für Familien mit geringem Einkommen ist Nachhilfe schwer leistbar.“

Bildungschancen dürfen nicht vom Geldbörsel der Eltern abhängen. AK-Präsident Günther Goach

©AK Kärnten/Helge Bauer Am Foto: AK-Präsident Günther Goach

Wer mehr verdient, kann sich bessere Noten leisten

In Kärnten bestätigen die Befragten, dass sich bessere Noten nur leisten kann, wer mehr Einkommen hat. „Derzeit haben Kinder mit Eltern die ein höheres Einkommen haben auch bessere Noten, weil sie sich Unterstützung leisten können. Andere müssen aus dem Gymnasium aussteigen, weil von zuhause keine Hilfe möglich ist. AHS Oberstufe kann sich nicht jeder leisten“, so etwa die Mutter eines Burschen in einer AHS-Unterstufe in Kärnten, die bei der Befragung und fordert: „Es sollte für Kinder einmal wöchentlich Förderunterricht in den Hauptgegenständen am Nachmittag von Lehrern geben.“

Kostengünstige Nachhilfe

Mit dem Projekt „AK-Lernchancen“ ermöglicht die Arbeiterkammer inzwischen auch Kindern aus einkommensschwachen Familien leistbare Nachhilfe. Mehr dazu unter: Kärntner Eltern geben jährlich Millionen für private Nachhilfe aus. Die Initiative umfasst Nachhilfe, Lerncoaching und Mentoring, um Bildungsungerechtigkeit aktiv entgegenzuwirken – alles kostenlos und barrierefrei. Doch: „Ein Schulsystem, das auf private Nachhilfe angewiesen ist, hat seine öffentliche Aufgabe nicht erfüllt. Private Nachhilfe darf nicht zur Grundvoraussetzung für den Schulerfolg werden. Wir brauchen eine Schule, die alle Kinder mitnimmt, unabhängig vom Einkommen der Eltern“, fordert der AK-Präsident abschließend.

Eckpunkte der AK-Nachhilfestudie 35 Prozent der Kärntner Schüler:innen bzw. rund 22.000 Kinder hatten Nachhilfe bzw. Lernhilfe im Schuljahr 2025/2026.

11.000 Kinder nahmen bezahlte Nachhilfe in Anspruch, 7.000 unbezahlte und 7.000 nutzen die schulische Gratis-Nachhilfe

Tatsächlicher Bedarf: 24.000 Kinder oder 39 Prozent aller Schüler:innen

Sieben Millionen Euro Gesamtausgaben für Nachhilfe in Kärnten

660 Euro durchschnittliche Ausgaben pro Kind mit bezahlter Nachhilfe

Fächer: Mathematik (68 Prozent), Deutsch (29 Prozent), Fremdsprachen (22 Prozent)

36 Prozent der Eltern fühlen sich in Bezug auf Konflikte und Ärger in der Familie aufgrund der Lernbegleitung belastet.

47 Prozent der befragten Eltern fühlen sich durch bezahlte Nachhilfe finanziell sehr stark bzw. spürbar belastet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.08.2026 um 07:59 Uhr aktualisiert