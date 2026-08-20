Bahntest: Das denken Kärntner übers Zugfahren

Immer mehr Kärntner steigen auf die Schiene um. Die Bilanz des VCÖ-Bahntests fällt dennoch gemischt aus: Fahrgäste loben zwar Personal und Taktung, klagen aber über häufige Ausfälle und verpasste Anschlüsse.

Die Kärntner schienen zuletzt vermehrt auf die Schiene umzusatteln. Laut VCÖ-Bahntest gaben 37 Prozent der Befragten im Land an, in den vergangenen zwölf Monaten häufiger mit dem Zug unterwegs gewesen zu sein. Das ist im Bundesländer-Vergleich der höchste Wert vor der Steiermark. Bei 59 Prozent blieb die Nutzung unverändert. Nur vier Prozent fuhren weniger Bahn.

Gemischtes Zeugnis

Heuer sehen viele Fahrgäste auch bei den Kernaufgaben großen Handlungsbedarf“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest. Viele Passagiere sehen Aufholbedarf bei den Kernaufgaben. Fast die Hälfte (43 Prozent) erlebte zuletzt mehr Zugausfälle und Störungen, während es für 57 Prozent besser lief. Jeder Dritte klagt über schlechtere Abstimmungen zwischen Bus und Bahn sowie über schwachen Handy- und Internetempfang. Dass sich das Preis-Leistungs-Verhältnis verschlechtert hat, meinen 38 Prozent – dem gegenüber stehen 62 Prozent zufriedene Fahrgäste.

Wie oft bist du mit dem Zug unterwegs? Fast täglich (z. B. für die Arbeit oder Schule) Ab und zu (für Ausflüge oder Freizeit) Selten bis nie – ich fahre lieber mit dem Auto. Nur für längere Strecken außerhalb von Kärnten. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Kritik an Anschlussverbindungen

Knapp jeder zweite Passagier blickte in den vergangenen zwölf Monaten wiederholt auf verpasste Anschlussverbindungen zurück. Die Hälfte davon erlebte dieses Problem sogar mit hoher Regelmäßigkeit – nämlich mehrmals pro Monat. „Gerade für eine kürzere Gesamtreisezeit sind optimale Anschlussverbindungen zentral. Deshalb ist es wichtig, dass Bahn und Bus optimal aufeinander abgestimmt sind“, betont Schwendinger. Mehr Pünktlichkeit ist daher ein Wunsch, den beim VCÖ-Bahntest viele Fahrgäste äußern.

Spitzennoten für das Bahnpersonal

Das Zugpersonal schneidet beim VCÖ-Bahntest hingegen hervorragend ab: Für 98 Prozent der Kärntner Fahrgäste punkten die Mitarbeiter mit ihrer Hilfsbereitschaft, 97 Prozent loben die Freundlichkeit. Zudem bemerken 81 Prozent der Befragten, dass die Präsenz der Bediensteten in den letzten zwölf Monaten zugenommen hat.