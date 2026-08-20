Keine Löschflugzeuge mehr: Am Weissensee kehrt wieder Ruhe ein

Sieben Tage lang haben Löschflugzeuge Wasser aus dem Weissensee entnommen, um die Waldbrände in der italienischen Friaul-Julisch Venetien einzudämmen. 45 Mal flogen die Maschinen nach Kärnten. 39 Mal war die italienische Canadair im Einsatz, sechs Mal der Air Tractor. Nach Abstimmung mit den Behörden in Friaul-Julisch Venetien gab Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) am Donnerstag bekannt, dass „die italienischen Freunde heute kein Löschwasser aus dem Weissensee benötigen. Der teilweise Dreiländer-Hilfseinsatz ist im Moment ausgesetzt„. Jedoch wird die Lage von den Kärntner Behörden in Abstimmung mit den italienischen Partnern weiterhin beobachtet.

©LPD Kärnten/Wajand Am Foto: Landeshauptmann Daniel Fellner

252 Kubikmeter Wasser wurden nach Italien gebracht

Im Zuge des Löschwassereinsatzes wurden rund 252.000 Liter Wasser aus dem Weißensee entnommen. Dadurch hat sich der Wasserspiegel um 0,039 Millimeter abgesenkt. „Das liegt deutlich unter dem Wasservolumen, das an einem durchschnittlichen Sommertag am Weißensee verdunstet“, heißt es aus der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes Kärnten. Fellner richtete erneut einen großen Dank an alle beteiligten Einsatzkräfte, insbesondere den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Einsatzorganisationen, welche den tagelangen, reibungslosen Löschwassereinsatz am See ermöglicht haben.

815 Hektar Wald zerstört

„Die Löschwassermenge wurde für die größten Brände Friauls in den Gebieten Tolmezzo und Amaro mit dem Monte Amariana und dem Cuel Feltron benötigt“, erläutert Florian Steiner vom KAT-Bereitschaftsdienst bekannt. Das Feuer hat rund 815 Hektar zerstört. „Dass zurzeit keine Wasserentnahmen mehr nötig sind, ist eine positive Nachricht“, zeigt sich der Landeshauptmann erleichtert über die Entwicklung. „Sollte sich die Situation in Friaul wieder verschärfen und neuerliche Unterstützungsmaßnahmen am Weißensee notwendig werden, sind die Kärntner Einsatzstrukturen jederzeit handlungsbereit“, so Fellner abschließend.