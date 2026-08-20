Ein falscher Buchstabe: Kärntner Polizei warnt vor neuem Betrugsphänomen

Das Landeskriminalamt Kärnten warnt Bankkunden aktuell vor einem neuen Betrugsphänomen. Kriminelle fälschen jetzt die Online-Auftritte der Geldinstitute, um Geld abzuzwacken. Dafür reicht ein einziger falscher Buchstabe.

Das Kärntner Landeskriminalamt schlägt Alarm, denn: Die neue Betrugsmasche ist besonders ausgeklügelt. Bankkunden werden offenbar über einen gefälschten Link zur vermeintlichen Webseite des Geldinstitutes weitergeleitet. „Diese wirkt täuschend echt; ist oftmals eine 1:1 Kopie“, schildern die Beamten. „Der Originallink unterscheidet sich oft nur durch einen einzigen Buchstaben!“

Cyber-Kriminelle plündern Bankkonten

Die Betroffenen werden infolgedessen aufgefordert ihre Zugangsdaten bekanntzugeben. „Dadurch werden Überweisungen durchgeführt, die das Opfer unbewusst, oder gar nicht autorisiert hat“, warnen die Ermittler. Sie fordern Bankkunden daher auf, Vorsicht walten zu lassen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Darauf sollten Bankkunden künftig achten: Betrüger schalten gefälschte Web- oder Loginseiten auf Suchmaschienen und in sozialen Netzwerken. Gebt am Computer die URL sicherheitshalber immer manuell ein.

Prüft den Link der Webseite, sowie die Login-Seite der Bank genau, oft findet man darin einen Hinweis (z.B. falscher Buchstabe) für Betrug.

Seid vorsichtig, wenn ihr nach der Anmeldung bei eurer Bank aufgefordert werden, längst bekannte Daten, wie zum Beispiel euren Namen, die Adresse oder IBAN erneut einzugeben.

Informiert euch auf der Homepage des Bundeskriminalamtes über die verschiedenen Betrugsphänomene.

Weitere Betrugsmasche im Umlauf

Erst vor wenigen Tagen bemerkte eine 5 Minuten-Leserin eine weitere, neue Betrugsmasche. Wir haben berichtet. Im Zuge dessen versuchen Betrüger per SMS vermeintliche Parkstrafen einzutreiben. Mehr dazu unter: Falsche Parkstrafen im Umlauf: Betrüger ziehen jetzt Autofahrer ab



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.08.2026 um 11:01 Uhr aktualisiert