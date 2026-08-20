Superzelle könnte über Kärnten hinweg fegen: „Voraussetzungen da“

Dunkle Gewitterwolken bringen am Donnerstagnachmittag Starkregen, Sturmböen und zum Teil auch Hagel nach Kärnten. Auch sogenannte Superzellen könnten sich entladen. Die Voraussetzungen sind laut GeoSphere Austria gegeben.

Im Tagesverlauf kippt die Wetterlage in Kärnten. Wie berichtet, ziehen teils kräftige Gewitter über das südlichste Bundesland Österreichs hinweg. Sogar Superzellen sind möglich. Das bestätigt Christian Stefan, Leiter der GeoSphere Austria in Kärnten, im Gespräch mit 5 Minuten: „Die Voraussetzungen sind durchaus gegeben“, so der Meteorologe und führt aus: „Dazu zählen eine labile Luftschichtung, starke Windscherungen sowie viel Feuchtigkeit in der Luft. Letzteres ist sozusagen der Treibstoff einer Gewitterwolke.“

©Geosphere Austria Eine Superzelle könnte über Kärnten hinweg fegen.

Diese Regionen trifft es besonders

Das höchste Risiko für eine Superzelle besteht laut dem Experten zwar in Oberitalien, „es ist aber nicht auszuschließen, dass sie sich im weiteren Verlauf nach Kärnten verlagert„. Treffen könnte es unter anderem das Gailtal, das Drautal sowie den Raum Villach. „Genau lässt sich das zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht sagen“, gibt er zu bedenken. Generell sollten sich die Kärntner aber auf Starkregen, Hagel und heftige Sturmböen einstellen. „Punktuell sind durchaus Regenmengen zwischen 30 und 50 Liter pro Quadratmeter denkbar“, so Stefan.

Wie bereitest du dich auf Gewitter vor? Ich verfolge die Wetterwarnungen genau und bleibe vorsichtig. Ich räume Gartenmöbel weg und sichere Fenster und Türen. Ich bleibe entspannt. Meistens geht’s glimpflich aus. Ich habe mich noch nie aktiv vorbereitet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Windspitzen bis zu 80 km/h

Ausläufer könnten auch das Klagenfurter Becken treffen. „Grundsätzlich schwächt sich das Wetter aber in Richtung Osten ab. Es kann auch sein, dass nur der Wind kurz auflebt.“ Vor allem im Nahbereich der Gewitter seien Windspitzen von bis zu 80 km/h möglich. Erst im Laufe der zweiten Nachthälfte ziehen die Wolken wieder ab und die Lage beruhigt sich allmählich wieder.