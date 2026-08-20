Nach Inferno in Friaul: So rüstet sich Kärnten für den Ernstfall

Erst das Lesachtal, jetzt das Inferno wenige Kilometer südlich der Grenze: Große Waldbrände sind für Kärnten längst keine ferne Gefahr mehr. Für den nächsten Ernstfall wird deshalb aufgerüstet.

Die Feuer in Friaul haben die Gefahr eindrucksvoll vor Augen geführt. Doch wie gut wäre Kärnten selbst vorbereitet?

Die Feuer in Friaul haben die Gefahr eindrucksvoll vor Augen geführt. Doch wie gut wäre Kärnten selbst vorbereitet?

Die verheerenden Waldbrände im benachbarten Friaul haben in den vergangenen Wochen einmal mehr eindrucksvoll gezeigt, wie schnell sich Feuer ausbreiten und welch verheerende Schäden es anrichten kann. Auch Kärnten will sich für solche Katastrophen besser wappnen: Noch heuer sind Investitionen von rund 870.000 Euro geplant, Anfang 2027 soll zudem ein eigenes Waldbrand-Spezialfahrzeug geliefert werden.

Was würde Kärnten tun?

Mehr als 800 Hektar verbrannte Fläche, tagelange Löscheinsätze und Unterstützung aus Kärnten und Slowenien: Die Waldbrände in Friaul-Julisch Venetien haben in den vergangenen Tagen auch diesseits der Grenze für Aufsehen gesorgt. Rauch zog bis nach Kärnten, Löschflugzeuge holten Wasser über der Grenze. Mittlerweile hat sich die Lage etwas entspannt, heute flogen die italienischen Flugzeuge den Weissensee nicht an. Doch angesichts der dramatischen Ereignisse nahe der österreichischen Grenze und der anhaltenden Trockenheit, die auch hierzulande für immer mehr Probleme sorgt, drängt sich die Frage auf: Wie gut wäre Kärnten selbst für einen großen Waldbrand gerüstet?

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870.000 Euro für Waldbrand-Ausrüstung

Eine Antwort liefert Kärnten in einer aktuellen Presseaussendung: Das Land will die Präventionsmaßnahmen weiter ausbauen. Im Rahmen der Waldbrandstrategie 2026 sind rund 870.000 Euro für Ausrüstung, Spezialfahrzeuge und Material zur Unterstützung von Löscheinsätzen aus der Luft vorgesehen. Die Maßnahmen sollen gemeinsam mit dem Waldfonds des Bundes und der Landesforstbehörde umgesetzt werden. Zusätzlich bekommt Kärnten ein eigenes Waldbrandfahrzeug. Dafür nimmt das Land 580.000 Euro in die Hand. Das Spezialfahrzeug soll sowohl bei Waldbränden in Österreich als auch bei internationalen Einsätzen zum Einsatz kommen und voraussichtlich Anfang 2027 geliefert werden.

Kärnten hat Waldbrand-Großeinsatz selbst erlebt

Dass große Waldbrände keineswegs nur ein Problem südlich der Grenze sind, zeigte sich erst in diesem Frühjahr im Lesachtal. 24 Tage dauerte es dort, bis endgültig „Brand aus“ gegeben werden konnte. Rund 2.000 Feuerwehrleute waren im Laufe des Einsatzes beteiligt, 110 Hektar land- und forstwirtschaftliche Flächen waren betroffen. „Die Erfahrungen aus dem Lesachtal und die aktuellen Bilder aus Friaul zeigen, wie wichtig es ist, bei Waldbränden rasch und professionell zu handeln“, erklärt Landeshauptmann und Feuerwehrreferent Daniel Fellner (SPÖ).

Eigene Übungsanlage in Klagenfurt

Ein Schwerpunkt liegt deshalb auch auf der Ausbildung. Seit 2023 gibt es in Klagenfurt eine eigene Waldbrandübungsanlage. Dort können Feuerwehrleute Einsätze unter möglichst realistischen Bedingungen trainieren. Rund 1.000 Feuerwehrmitglieder haben die Anlage im Zuge ihrer Gruppenkommandantenausbildung bereits genutzt. Dazu kommen etwa 25 internationale Experten sowie Mitarbeiter der Forstbehörden. Denn ein Waldbrand unterscheidet sich deutlich von einem gewöhnlichen Brandeinsatz: Oft müssen sich die Einsatzkräfte in steilem und schwer zugänglichem Gelände bewegen. Wind kann die Flammen plötzlich in eine andere Richtung treiben, Löschwasser ist nicht überall verfügbar und die Entwicklung eines Feuers lässt sich mitunter nur schwer vorhersagen.

Hunderte Feuerwehrleute werden jährlich geschult

Deshalb beginnt die Vorbereitung mittlerweile schon in der Basisausbildung. Pro Jahr lernen laut Land rund 800 bis 900 Kärntner Feuerwehrleute, wie Boden-, Vegetations- und Waldbrände bekämpft werden. Bei Führungskräften geht es zusätzlich darum, die Entwicklung eines Feuers einzuschätzen und die richtigen taktischen Entscheidungen zu treffen. Seit 2021 flossen in Kärnten rund 620.000 Euro in die Waldbrandbekämpfung. Etwa 250.000 Euro davon entfielen auf die Übungsanlage in Klagenfurt. Angeschafft wurden unter anderem spezielle Waldbrandcontainer, Rucksäcke und Rückenspritzen. Rund 80 Prozent dieser Kosten kamen aus dem Waldfonds des Bundes, 20 Prozent übernahm der Kärntner Landesfeuerwehrverband. Auch in Einsätze aus der Luft wurde investiert: Seit 2023 flossen dafür rund 80.000 Euro unter anderem in Schutz- und flugtaugliche Ausrüstung. Für ein spezielles Waldbrand-Unterstützungsfahrzeug bei der Feuerwehr Unterferlach wurden außerdem rund 170.000 Euro aufgewendet.