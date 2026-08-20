Kärntnerin sucht nach „einem guten Lota mit einem guten Herz“

Eveline will sich wieder verlieben. Dafür wagt sich die 60-jährige Kärntnerin jetzt sogar ins Fernsehen. Gesucht wird ein bodenständiger „guter Lota“ mit Humor – und völlig hilflos sollte er in der Küche besser nicht sein.

Fast seit zwölf Jahren ist Eveline aus Kärnten mittlerweile Single. Doch damit soll jetzt Schluss sein: Die 60-Jährige sucht bei „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ nach einem neuen Partner. Ihre Vorstellungen sind dabei ziemlich klar – er soll ein „guter Lota“ sein, Humor haben und vor allem eines können: sich selbst einen Käsetoast machen.

Eveline sucht das Glück

Am Montag, 24. August 2026, geht die Jubiläumsstaffel der „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ in die nächste Runde. Ab 20.15 Uhr stellt Nina Horowitz in ORF 2 wieder sechs Singles vor. Mit dabei ist diesmal auch eine Kärntnerin: Eveline ist 60 Jahre alt, arbeitet in einem Krankenhaus, war bereits zweimal verheiratet und hat vier erwachsene Kinder.

„Ich will nicht mehr allein sein“

Seit fast zwölf Jahren geht die Kärntnerin nun alleine durchs Leben. Genug, findet Eveline: „Ich will nicht mehr allein sein. Das kann es ja nicht sein, dass nicht irgendwo jemand rumrennt, der zu mir passt.“ Dass sie bisher niemanden gefunden hat, liege laut Eveline nicht daran, dass sie – wie ihr offenbar immer wieder vorgeworfen wird – zu wählerisch sei. Ihre Wünsche klingen für sie selbst jedenfalls ziemlich bodenständig: „Ich möchte einfach einen normalen, bodenständigen, ehrlichen Mann, der mit der Vergangenheit abgeschlossen hat.“ Einen „weichen Boy“ sucht sie nicht. Auf Kärntnerisch formuliert soll es vielmehr „ein guter Lota mit einem guten Herz“ sein.

Käsetoast als Mindestanforderung

Ihr Wunschpartner sollte zwischen 50 und 60 Jahre alt sein. Längere, leicht graue Haare gefallen Eveline, auch ein kleiner Bauch wäre für sie kein Problem. Wichtiger als Äußerlichkeiten sind für sie allerdings Humor und Selbstständigkeit. Und da setzt die Kärntnerin zumindest eine kulinarische Mindestanforderung: „Ich brauch keinen Mann, der sich nicht einmal einen Käsetoast machen kann“, erklärt sie lachend. Herren mit schönen Augen, Zähnen und Fingern können bei ihr ebenfalls punkten. Schlechte Karten haben dagegen Männer, die beim ersten Date gedanklich noch bei ihrer vergangenen Beziehung hängen: „Entweder er flirtet mich an oder er soll seiner Ex einen Brief schreiben.“

Hand in Hand am Strand

In Evelins Leben spielt Musik eine große Rolle. Die Mittelkärntnerin singt in einem Chor, unter anderem gehören Kärntnerlieder und Schlager zu ihrem Repertoire. Ihre Wünsche an eine neue Beziehung sind bodenständig: Nach all den Jahren alleine sehnt sie sich vor allem nach den kleinen gemeinsamen Momenten: Hand in Hand am Strand spazieren, zusammen essen gehen und füreinander da sein. „Ich möchte mich wieder verlieben“, bringt die 60-Jährige ihren Wunsch auf den Punkt. Ob sie sich diesen im Fernsehen erfüllen kann, seht ihr ab 24. August um 20.15 Uhr auf ORF 2 und bereits 24 Stunden vorher auf ORF ON.