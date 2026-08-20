„Legendär deine Hendl“: Oberkärnten trauert um langjährigen Fleischer

Große Trauer um Karlheinz Winkler aus Trebesing: Der Fleischer, der über Jahrzehnte eng mit der Fleischerei Koch in Spittal verbunden war, ist am 15. August im Alter von 64 Jahren verstorben.

Mehr als ein Berufsleben lang gehörte Karlheinz „Heinz“ Winkler fest zur Fleischerei Koch in Spittal. Bereits als Jugendlicher begann der Trebesinger dort seine Lehre – und blieb dem Familienbetrieb bis zu seiner Pensionierung treu.

„Unvergessen deine Hilfsbereitschaft“

Doch auch nach seiner Pensionierung blieb Winkler dem Betrieb verbunden. Entsprechend groß ist dort die Trauer. „Danke für deine Treue. Von der Lehre bis zur Pensionierung warst du bei uns und auch danach uns immer verbunden“, schreibt die Familie Koch in den sozialen Medien. Besonders in Erinnerung bleiben seine Grillhendl und sein Einsatz für andere: „Legendär deine Hendl. Unvergessen deine Hilfsbereitschaft“, fassen es seine ehemaligen Arbeitgeber zusammen. Doch auch bei anderen war der Fleischer wohlbekannt. „In Oberkärnten hat jeder Karlheinz gekannt als Fleischer“, schildert eine Leserin gegenüber 5 Minuten.

Abschied am Montag

Karlheinz Winkler verstarb am 15. August 2026 und wurde 64 Jahre alt. Am Sonntag, 23. August, besteht von 12 bis 19 Uhr in der Aufbahrungshalle Trebesing die Möglichkeit, persönlich Abschied zu nehmen. Der Trauergottesdienst findet am Montag, 24. August, um 14 Uhr in der evangelischen Kirche Trebesing statt. Die Urne wird zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis beigesetzt.