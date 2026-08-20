Warnstufe Rot in Kärnten: Hier drohen heute kräftige Gewitter

Die Gewitterlage spitzt sich in Kärnten weiter zu. Die UWZ hat am Donnerstagnachmittag für weite Teile des Landes Warnstufe Rot ausgerufen. Es drohen teils heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen.

Schon seit Stunden ziehen Gewitter über Österreich und auch in Kärnten herrscht Unwetteralarm. Mehr als 1.600 Blitze wurden hier bis 16 Uhr bereits registriert. Besonders viel Regen kam laut Österreichischer Unwetterzentrale (UWZ) in Hermagor zusammen: Dort wurden bis dahin 27,2 Liter pro Quadratmeter gemessen. Für die kommenden Stunden wird die Lage noch einmal brisanter.

In diesen Bezirken gilt Warnstufe Rot

Auf der aktuellen Warnkarte der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) sind große Teile Ober- und Mittelkärntens rot eingefärbt. Warnstufe Rot gilt demnach in den Bezirken Hermagor, Spittal an der Drau, Villach-Land, Feldkirchen und St. Veit an der Glan sowie im Raum Villach. Weiter östlich und südöstlich gelten derzeit überwiegend niedrigere Warnstufen. Die Warnlage kann sich mit der Verlagerung der Gewitter allerdings kurzfristig ändern.

©uwz.at Die Österreichische Unwetterzentrale hat für einige Kärntner Bezirke Warnstufe Rot ausgerufen.

Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich

Auch die GeoSphere Austria warnte vor einer unruhigen zweiten Tageshälfte. Mit der südwestlichen Strömung ziehen Schauer und Gewitter über Kärnten hinweg. Gegen Abend und in der Nacht sind kräftige Gewitter grundsätzlich im ganzen Land möglich. Regional besteht Unwettergefahr durch Starkregen, Hagel und Sturmböen. Wie Christian Stefan, Leiter der GeoSphere Austria in Kärnten, bereits am Vormittag gegenüber 5 Minuten erklärte, können punktuell 30 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter zusammenkommen. Im Umfeld kräftiger Gewitter sind außerdem Windspitzen bis etwa 80 km/h möglich.

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Sogar Superzellen nicht ausgeschlossen

Besonders brisant: Auch die Entwicklung sogenannter Superzellen ist am Donnerstag nicht ausgeschlossen. „Die Voraussetzungen sind durchaus gegeben“, erklärte Stefan gegenüber 5 Minuten. Dafür sorgen unter anderem die labile Luftschichtung, starke Windscherung und die große Menge an Feuchtigkeit in der schwülwarmen Luft. Das größte Risiko dafür sieht der Meteorologe zwar in Oberitalien. Eine Verlagerung nach Kärnten sei jedoch möglich. Dabei könnten insbesondere das Gailtal, das Drautal und der Raum Villach betroffen sein. Auch Skywarn Austria warnt kurz nach 17 Uhr: „In Kärnten und der Steiermark treten großflächig Schauer und Gewitter auf.“ Als akute Gefahren, die auftreten können, nennen sie etwa Hagel bis vier Zentimeter, Sturmböen sowie kräftigen Starkregen mit lokalen Überflutungen.

Unwettergefahr bleibt auch in der Nacht

Mit Sonnenuntergang ist die Gefahr noch nicht vorbei. Laut Prognosen der GeoSphere bleibt die Luftmasse am Donnerstagabend und in der Nacht ausgesprochen unbeständig. „Immer wieder ziehen mit der Südwestströmung Wolkenfelder mit teils kräftigen Schauern und Gewittern durch. Vor allem im Nordosten können diese in den Abendstunden auch Starkregen, Hagel und Sturmböen bringen“, so die Wetterexperten. Erst im Laufe der Nacht beruhigt sich die Wetterlage allmählich.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.08.2026 um 17:11 Uhr aktualisiert