Betrugsversuche: Kärntner Bank zieht Reißleine und stellt SMS-TAN ein

Kunden der DolomitenBank Osttirol-Westkärnten müssen derzeit mit Einschränkungen beim Online-Banking rechnen. Wegen vermehrter betrügerischer Aktivitäten hat die Bank das mTAN-Verfahren vorsorglich deaktiviert.

Die DolomitenBank Osttirol-Westkärnten informiert ihre Kunden aktuell über eine Sicherheitsmaßnahme im Online-Banking. Hintergrund sind vermehrte Betrugsaktivitäten im Zusammenhang mit dem mTAN-Verfahren, bei dem Freigabecodes per SMS verschickt werden. Als Reaktion darauf wurden sämtliche mTAN-Verfahren vorübergehend gesperrt.

Login und Überweisungen per SMS-TAN nicht möglich

Für Kunden, die bislang SMS-TAN verwenden, hat das unmittelbare Folgen. „Dadurch sind derzeit weder der Log-in ins DolomitenBanking noch Freigaben von Zahlungsaufträgen mittels SMS-TAN möglich“, informiert die Bank. Wer noch kein alternatives Freigabeverfahren eingerichtet hat, kann Überweisungen vorerst nur direkt in einer Geschäftsstelle durchführen. Die Bank bietet ihren Kunden zudem Unterstützung bei der Umstellung auf ein anderes Verfahren an. Dafür sollen sie sich an ihren jeweiligen Kundenbetreuer wenden.

Bank warnt vor unerwarteten SMS-TANs

Besonders aufmerksam sollten Kunden derzeit sein, wenn plötzlich doch eine SMS mit einem TAN-Code auf ihrem Handy landet. Die DolomitenBank warnt ausdrücklich davor: Wer trotz der aktuellen Sperre unerwartet eine SMS-TAN erhält, soll umgehend seinen Kundenbetreuer kontaktieren. Wie lange die vorsorgliche Sperre des mTAN-Verfahrens aufrechtbleiben wird, geht aus den aktuellen Informationen der Bank nicht hervor.