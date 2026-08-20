Bleiburger Wiesenmarkt steht vor der Tür: Das ist heuer neu

Am 4. September wird in Bleiburg auf dem rund sieben Hektar großen Marktgelände wieder die Tradition gefeiert. Der 633. Wiesenmarkt steht an. Dabei blickt das Volksfest auf eine Geschichte zurück, die ihresgleichen sucht: Bereits 1393 erhielt Bleiburg das Recht, einen Wiesenmarkt abzuhalten – also 99 Jahre, bevor Christoph Kolumbus Amerika erreichte.

Erste Wiesenmarkt-Aktion schon am 22. August

Die eigentliche Wiesenmarktzeit beginnt schon zwei Wochen vor dem großen Fest. Am Samstag, 22. August, wird um 11 Uhr am Kiki-Kogelnik-Freyungsbrunnen die sogenannte Freyung aufgestellt. Die geschmückte Stange mit Wappen, Holzarm und Schwert ist seit Jahrhunderten das sichtbare Zeichen dafür, dass in Bleiburg wieder Marktzeit ist. Dazu gibt es den traditionellen Wiesenmarkt-Bieranstich. Richtig los geht es dann am Freitag, 4. September. Nach einem ökumenischen Gottesdienst um 12 Uhr dürfen die Gastro- und Vergnügungsbetriebe öffnen. Bis 19 Uhr gibt es an diesem Tag ermäßigte Preise bei den Fahrgeschäften.

Tausende säumen den großen Festzug

Einer der Höhepunkte folgt am Samstag (5. September): Um 12 Uhr zieht der große Festzug „mit G’schirr und G’scherr“ durch Bleiburg zum Marktgelände. Trachtengruppen, Musikkapellen, Vereine und Festwägen sind dabei. Auch die Freyung wird mitgeführt. Beim Festzug lebt außerdem ein jahrhundertealter Brauch weiter: Die Stadt überreicht der Stadtpfarre als Eigentümerin der Marktwiese einen roten Samtbeutel als Pachtzins. Darin befinden sich unter anderem Muskat, Zimt, Gewürznelken und Pfeffer sowie Münzen. Grundlage dafür ist ein Vertrag aus dem Jahr 1428, der laut Veranstalter bis heute gültig ist. Um 13.15 Uhr folgt die historische Marktverkündigung, um 14 Uhr die offizielle Eröffnung im Festzelt. Am Sonntag steht der Wiesenmarkt unter dem Motto „Dirndl und Lederhos’n“, am Montag klingt das Fest mit dem letzten Markttag aus.

Mehr als 50 Fahrgeschäfte

Abseits des offiziellen Programms dürfte für viele ohnehin das klassische Wiesenmarkt-Erlebnis im Vordergrund stehen. Der Krämermarkt zieht sich über rund 1,5 Kilometer. Von Süßigkeiten und Käse über Kleidung und Schuhe bis zu Spielzeug, Geschirr und Handwerk reicht das Angebot. Dazu kommen eine Gewerbe- und Autoausstellung, die traditionelle Naturkegelbahn und mehr als 50 Vergnügungsbetriebe. Musikalisch reicht das Programm in den verschiedenen Zelten und Hütten von Blasmusik und Volksmusik bis zu Schlager, Rock, Jazz und Discomusik.

Für 14,90 Euro aus ganz Kärnten zum Wiesenmarkt

Eine Neuerung gibt es heuer bei der Anreise. Erstmals ist der Bleiburger Wiesenmarkt Teil des Event-Ticket-Systems der Kärntner Linien. Für 14,90 Euro können Besucher am jeweiligen Veranstaltungstag die Nahverkehrsverbindungen der Kärntner Linien in ganz Kärnten nutzen – auf der Schiene reicht die Gültigkeit sogar bis Lienz. Das Ticket gilt bis 3 Uhr am folgenden Morgen. Fernverkehrszüge und eigene Event- beziehungsweise Postbus-Shuttles sind davon ausgenommen. Zusätzlich fahren an allen Markttagen verstärkte Bus-Shuttles bis in die Nacht. Neben den bestehenden Verbindungen über Völkermarkt, Lavamünd und Sittersdorf gibt es heuer erstmals auch eine Route von Eis über Rinkenberg und Moos nach Bleiburg.