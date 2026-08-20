79 Wohnungen: Wohnbauoffensive in Lendorf abgeschlossen

In den vergangenen Jahren wurde in Lendorf kräftig gebaut. Nun ist das große Wohnprojekt abgeschlossen und weitere 15 Mietwohnungen fertig. Insgesamt entstanden damit 79 neue Wohnungen in der Gemeinde.

Die Schlüssel für die letzten 15 Wohnungen in Lendorf (Bezirk Spittal) wurden nun an ihre neuen Bewohner übergeben. Hinter dem Projekt steht die gemeinnützige Wohnbaugenossenschaft „meine Heimat“. Rund 3,5 Millionen Euro wurden allein in die letzte Bauetappe investiert.

Wohnungen zwischen 46 und 82 Quadratmetern

Die neuen Wohnungen sind zwischen 46 und 82 Quadratmeter groß und damit für unterschiedliche Haushaltsgrößen ausgelegt. Je nach Wohnung gibt es Balkone, Terrassen oder eigene Mietergärten. Letztere bieten teilweise bis zu 116 Quadratmeter zusätzliche Fläche. Auch bei der Energieversorgung wurde einiges kombiniert: Geheizt wird mit Fernwärme, auf dem Gebäude befindet sich zudem eine Photovoltaikanlage. Der dort erzeugte Sonnenstrom kann im Rahmen eines Mieterstrommodells von den Bewohnern genutzt werden. Eine Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und spezielle Systeme zur Warmwasseraufbereitung sollen zusätzlich dabei helfen, den Energieverbrauch niedrig zu halten.

Nach fünfter Baustufe ist Schluss

Mit der Fertigstellung endet ein mehrjähriges Wohnbauprojekt in Lendorf. Über fünf Baustufen hinweg wurden insgesamt 79 Wohneinheiten geschaffen. Bürgermeister Simon Pleschberger, der bei der Schlüsselübergabe dabei war, sieht darin vor allem eine Möglichkeit, Menschen unterschiedlicher Generationen in der Gemeinde zu halten: „Das stärkt unsere Gemeinde und macht Lendorf sowohl für junge Familien als auch für ältere Menschen attraktiv.“