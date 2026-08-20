Meteorologe: „Die großen Hitzewellen sind vorbei“

Kärnten atmet auf: Die Zeit der extremen Hitzewellen ist vorbei. Laut GeoSphere-Meteorologe Christian Stefan steigen die Temperaturen heuer kaum mehr über 30 Grad.

Langsam, aber sicher verabschiedet sich der Hochsommer in Kärnten.

Langsam, aber sicher verabschiedet sich der Hochsommer in Kärnten.

Die Kärntner stöhnten diesen Sommer unter der extremen Gluthitze. An manchen Tagen kletterte die Anzeige am Thermometer auf mehr als 37 Grad. 5 Minuten berichtete. Nun gibt Christian Stefan, Leiter der GeoSphere Austria in Kärnten, aber Entwarnung. Die Zeit der großen Hitzewellen ist vorbei. „Am Wochenende ist es sogar ungewöhnlich kalt für diese Jahreszeit“, schmunzelt er. Tatsächlich bewegen sich die Höchstwerte lediglich zwischen 21 und 25 Grad.

Welche Temperaturen hast du am liebsten? Wie im Sommer, über 30 Grad Zwischen 20 und 30 Grad Zwischen 10 und 20 Grad Rund um 0 Grad Wie im Winter, unter 0 Grad Ich nehme es, wie es kommt Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Große Hitzewellen sind vorbei

Zum Wochenstart sollen die Temperaturen zwar wieder steigen, aber: „Weit über die 30-Grad-Marke gehen sie nicht mehr hinaus“, so Stefan. Der Meteorologe erwartet in diesem Jahr keine Hitze-Rekorde mehr. Generell präsentieren sich die kommenden Tage eher wechselhaft. Längeren sonnigen Phasen folgen immer wieder Regenschauer. Die Ventilatoren dürfen also endlich durchschnaufen.