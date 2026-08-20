Meteorologe: „Die großen Hitzewellen sind vorbei“
Kärnten atmet auf: Die Zeit der extremen Hitzewellen ist vorbei. Laut GeoSphere-Meteorologe Christian Stefan steigen die Temperaturen heuer kaum mehr über 30 Grad.
Die Kärntner stöhnten diesen Sommer unter der extremen Gluthitze. An manchen Tagen kletterte die Anzeige am Thermometer auf mehr als 37 Grad. 5 Minuten berichtete. Nun gibt Christian Stefan, Leiter der GeoSphere Austria in Kärnten, aber Entwarnung. Die Zeit der großen Hitzewellen ist vorbei. „Am Wochenende ist es sogar ungewöhnlich kalt für diese Jahreszeit“, schmunzelt er. Tatsächlich bewegen sich die Höchstwerte lediglich zwischen 21 und 25 Grad.
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Große Hitzewellen sind vorbei
Zum Wochenstart sollen die Temperaturen zwar wieder steigen, aber: „Weit über die 30-Grad-Marke gehen sie nicht mehr hinaus“, so Stefan. Der Meteorologe erwartet in diesem Jahr keine Hitze-Rekorde mehr. Generell präsentieren sich die kommenden Tage eher wechselhaft. Längeren sonnigen Phasen folgen immer wieder Regenschauer. Die Ventilatoren dürfen also endlich durchschnaufen.