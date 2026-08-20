Kärntner Traditions-Triathlon soll jetzt international durchstarten

Vom Klopeiner See hinaus in die große Triathlon-Welt: Dort, wo 1983 Österreichs erster Triathlon stattfand, beginnt nun ein neues Kapitel. Ein neuer Partner soll dem traditionsreichen Bewerb zu mehr Strahlkraft verhelfen.

Der Klopeiner See gilt als einer der Geburtsorte des österreichischen Triathlons: Am 3. Juli 1983 fand hier mit 111 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der erste Triathlon Österreichs statt. Mehr als 40 Jahre nach dem ersten Bewerb soll die Veranstaltung nun den nächsten Schritt machen: Mit Prime Wear bekommt der Südkärntner Triathlon einen neuen strategischen Partner. Gemeinsam soll das Sportevent in den kommenden Jahren auch über Österreich hinaus bekannter werden.

Neuer Auftritt für Traditionsbewerb

2018 ließ das TRI Team Südkärnten den Bewerb wieder aufleben. Nun soll die Veranstaltung schrittweise weiterentwickelt werden. Prime Wear kümmert sich künftig unter anderem um Marketing, Kommunikation, den digitalen Auftritt und die Suche nach Sponsoren. Auch optisch bekommt der Südkärntner Triathlon ein neues Erscheinungsbild. Das Ziel der Veranstalter: Der Bewerb soll sich langfristig als eine der größeren eigenständigen Triathlonveranstaltungen im deutschsprachigen Raum etablieren und verstärkt internationale Teilnehmer an den Klopeiner See holen.

Qualität und Erlebnis im Mittelpunkt

Dabei soll es allerdings nicht nur darum gehen, möglichst viele Starter anzulocken. „Unser Ziel ist nicht einfach, größer zu werden. Vor allem die Qualität und das Erlebnis für die Athletinnen und Athleten sollen im Mittelpunkt stehen“, erklären David Zechmeister und Christian Nindl von Prime Wear. Erste Elemente des neuen Auftritts sollen bereits beim kommenden Südkärntner Triathlon zu sehen sein.