Nach Tod ihres Hundes hatte Kärntnerin Idee – und berührt nun Hunderte

"Keines soll alleine sein": Mehr als 800 kleine Holzpfoten füllen mittlerweile ein ganz besonderes Glas. Hinter jeder steckt die Geschichte eines geliebtes Haustiers – und eine Idee, die aus der Trauer einer Kärntnerin entstand.

Wer selbst schon einmal ein Haustier verloren hat, weiß, wie still es plötzlich werden kann. Kein vertrautes Trippeln durch die Wohnung mehr, kein freudiges Begrüßen an der Tür, keine Kuscheleinheiten am Abend nach der Arbeit. Auch Michaela Grochar musste diese schmerzliche Erfahrung machen. Nach dem Tod ihres eigenen Hundes suchte die Kärntnerin nach einem Weg, mit dem Verlust umzugehen – daraus entstand schließlich ihr ganz persönliches Herzensprojekt.

„Damit keines mehr alleine ist“

Und das heißt „Glas der Pfoten“. Für verstorbene Haustiere fertigt Grochar kleine Pfotenabdrücke aus Holz an und graviert darauf deren Namen. Anschließend kommen sie gemeinsam in ein großes Glas. Dahinter steckt ein berührender Gedanke: Die Tiere sollen zumindest symbolisch einen gemeinsamen Ort bekommen, „damit keines mehr von ihnen alleine ist“, erklärt Grochar gegenüber 5 Minuten. Jede Holzpfote steht dabei für ein Tier, das einmal Teil einer Familie war – und für Menschen, die es bis heute vermissen.

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Aus einer Pfote wurden mehr als 800

Was als persönliche Form der Trauerbewältigung begann, entwickelte sich dank Internet rasch zu etwas viel Größerem. Grochar begann, ihr Projekt auf TikTok zu zeigen. Die Resonanz überraschte sie selbst. Sie schildert: „Über TikTok hat sich daraus eine richtige Bewegung entwickelt. Immer mehr Menschen teilen ihre Geschichten, ihre Verluste und Erinnerungen und möchten Teil dieses Projekts sein.“ Inzwischen sind in ihrem Glas schon mehr als 800 Pfoten versammelt. „Jede einzelne Pfote steht für ein geliebtes Tier, das nicht mehr da ist – aber für immer im Herzen bleibt“, so Grochar.

Trauer verbindet plötzlich Fremde

Genau das macht das Projekt für die Kärntnerin inzwischen aus. Es geht längst nicht mehr ausschließlich um die Erinnerung an ihren eigenen Hund. Rund um das Glas ist eine Gemeinschaft von Menschen entstanden, die eines verbindet: Sie haben ein Tier verloren, das für sie viel mehr als „nur ein Haustier“ war. Aus dem Projekt entwickelte sie mittlerweile auch eine eigene „Glas der Pfoten Edition“ mit Erinnerungsstücken aus Glas, mit denen Tierbesitzer ihren verstorbenen Begleitern ein persönliches Andenken schaffen können. „Mir geht es dabei nicht nur um ein Produkt, sondern um einen Ort der Erinnerung, der Trost spendet und Menschen verbindet“, erzählt Grochar. Der Schmerz über ein verstorbenes Tier verschwindet dadurch natürlich nicht. Doch inzwischen stehen mehr als 800 kleine Pfoten dafür, dass die gemeinsame Zeit unvergessen ist.