39 Schweinebetriebe in Kärnten angezeigt: VGT ortet „flächendeckenden Missstand“

Schlachthof-Lieferscheine wurden anonym an Tierschützer weitergegeben – nun könnten sie für 39 Kärntner Schweinebetriebe Konsequenzen haben. Der VGT kündigt Anzeigen an und erhebt schwere Vorwürfe.

39 Schweinebetriebe in Kärnten müssen wohl mit Anzeigen des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) rechnen. Der Tierschutzverein wirft ihnen vor, Schweine auf sogenannten Vollspaltenböden ohne einen geeigneten Liegebereich zu halten. Österreichweit geht der VGT sogar gegen 533 Betriebe vor.

Schlachthof-Daten wurden dem Verein zugespielt

Konkret betreffen die Anzeigen neben den 39 Kärntner Betrieben auch 207 in Oberösterreich, 267 in Niederösterreich und 20 im Burgenland. Die Daten zu den angezeigten Höfen sollen aus Schlachthof-Lieferscheinen stammen, die dem Verein anonym zugespielt wurden. Es ist nicht das erste Mal, dass die Tierschützer bei diesem Thema rechtliche Schritte setzen: Bereits Ende Mai hatte der VGT mehr als 1.000 Anzeigen gegen Betriebe in der Steiermark eingebracht.

VGT beruft sich auf Regelung seit 2022

Hintergrund ist eine Bestimmung zur Schweinehaltung, die seit 2022 gilt. Darin heißt es unter Punkt 2.1 der Anlage 5:

Buchten müssen so gebaut sein, dass die Schweine Zugang zu einem größen- und temperaturmäßig angenehmen Liegebereich haben, der mit einem angemessenen Ableitungssystem ausgestattet und sauber ist und so viel Platz bietet, dass alle Schweine gleichzeitig liegen können.“

Nach Ansicht des VGT erfüllt ein Vollspaltenboden aus Beton ohne Einstreu diese Vorgabe nicht. Bei solchen Böden befinden sich Spalten im Boden, durch die Kot und Urin in den darunterliegenden Bereich fallen können.

Anzeigen sollen Kontrollen auslösen

Der VGT fordert von den Behörden, die betroffenen Betriebe zu kontrollieren und zu prüfen, ob die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Ob bei den 39 Kärntner Betrieben tatsächlich Verstöße vorliegen, müssen nun die zuständigen Behörden klären. VGT-Obmann Martin Balluch kritisiert, dass aus seiner Sicht generell zu selten kontrolliert werde: „Eigentlich wäre es die Aufgabe der Behörden, alle Schweinefabriken zu kontrollieren und diese Norm durchzusetzen.“ Da dies laut Auffassung des VGT nicht der Fall sei, sahen sie sich gezwungen, „diese Massenanzeigen einbringen, damit einerseits die Behörden endlich kontrollieren gehen, und andererseits, damit offensichtlich wird, dass hier ein flächendeckender Missstand besteht“.