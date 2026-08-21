Nach einem turbulenten Donnerstag dürfen die Kärntner am Freitagvormittag kurz aufatmen. Es bleibt trocken, vielerorts kommt die Sonne heraus. Doch schon am Nachmittag drohen erneut Gewitter.

Am Freitag beruhigt sich das Wetter in Kärnten zunächst, bevor es wieder zu Gewittern kommen kann.

Am Freitag beruhigt sich das Wetter in Kärnten zunächst, bevor es wieder zu Gewittern kommen kann.

Nach einem turbulenten Donnerstag mit Warnstufe Rot und zahlreichen Gewittern bleibt das Wetter in Kärnten auch am Freitag (21. August) unbeständig. Zunächst gibt es allerdings eine Verschnaufpause: Am Vormittag bleibt es laut GeoSphere Austria im ganzen Land trocken.

Sonniger Vormittag

In der Nacht auf Freitag ziehen zunächst noch einige teils kräftige Gewitter über Kärnten. In der zweiten Nachthälfte beruhigt sich die Lage langsam, die Regenschauer klingen ab und die Wolken lockern auf. Am Freitagvormittag lösen sich die letzten Wolkenreste dann rasch auf. Mit einer föhnigen Südwestströmung wird es vor allem in Unterkärnten recht sonnig. Im Westen halten sich hingegen mehr Wolken.

Am Nachmittag kommen die nächsten Gewitter

Die Entspannung ist allerdings nicht von Dauer, sondern eher die bekannte „Ruhe vor dem Sturm“: Im Laufe des Nachmittags ziehen von Südwesten erneut Regenschauer und einige Gewitter auf. Diese können bis in die erste Nachthälfte hinein anhalten. Die Temperaturen fallen niedriger aus als in den letzten Tagen: Nach 15 bis 19 Grad in der Früh werden am Freitag nur noch 20 bis 25 Grad erreicht.